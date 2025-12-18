Haberler

ETB Başkanı Oral, DAGC yönetimini ağırladı

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti ve Federasyonu, Erzurum Ticaret Borsası'nı ziyaret ederek tarım, hayvancılık ve turizm konularında işbirlikleri üzerine istişarede bulundu. ETB Başkanı Hakan Oral, detaylı projelerini paylaştı ve ziyaret sonunda teşekkür plaketi takdim edildi.

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve İHA Erzurum Bölge Müdürü Ayhan Türkez ile Doğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu (DGF) Başkanı İrfan Tarakçıoğlu, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Erzurum Ticaret Borsası (ETB) Başkanı Hakan Oral'ı ziyaret etti.

ETB Bakanı Oral ziyaretle ilgili olarak yaptığı değerlendirmede "Erzurum Ticaret Borsası olarak yürüttüğümüz projeler, hayata geçirdiğimiz çalışmalar ve önümüzdeki döneme ilişkin hedeflerimiz üzerine kapsamlı istişarelerde bulunduk. Özellikle tarım, hayvancılık, gastronomi ve turizm alanlarında şehrimize değer katan faaliyetlerimizin yerel ve ulusal basında daha etkin şekilde yer alması, kamuoyuna doğru, şeffaf ve güçlü bir biçimde aktarılması konularında verimli bir görüş alışverişi gerçekleştirdik" dedi.

Ziyaretin sonunda DAGC Başkanı Türkez ve DGF Başkanı İrfan Tarakçıoğlu, ETB Başkanı Oral'a Erzurum ekonomisine sunduğu katkılardan dolayı teşekkür plaketi takdim etti.

Ziyarette ayrıca DAGC Yönetim Kurulu üyesi Gazeteci-Yazar Orhan Bozkurt bir süre önce yayınlanan "Suskun Kentin Çığlığı" adlı kitabını ETB Başkanı Hakan Oral ve Meclis Başkanı Yavuz Güney'e takdim etti.

Ziyarette DAGC Yönetim Kurulu üyeleri Nihat Kılıçoğulları, Mesut Gülrek, Soner İstanbullu, Talip Akpunar ve Orhan Bozkurt'ta yer aldı. - ERZURUM

