Haberler

GAP destekli proje Çelikhan’da 10 üreticiye 90 kilogram salep yumrusu sağladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
GAP destekli proje Çelikhan’da 10 üreticiye 90 kilogram salep yumrusu sağladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman Çelikhan'da salep projesi kapsamında 10 üreticiye 90 kilogram salep yumrusu teslim edildi. GAP ve Çelikhan Kaymakamlığınca finanse edilen projede dikim yapıldı; İl Tarım Müdürü Abdulkadir Akkan, projenin üretici gelirlerini çeşitlendirmeye katkı sağlayacağını söyledi.

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde, alternatif ve katma değeri yüksek tarımsal ürünlerin yaygınlaştırılması amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında 10 üreticiye toplam 90 kilogram salep yumrusu teslim edildi.

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve Çelikhan Kaymakamlığı tarafından finanse edilen, Çelikhan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen "Alternatif katma değeri yüksek salep üretiminin geliştirilmesi projesi" kapsamında üreticilere salep yumrusu desteği sağlandı.

Proje çerçevesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü çalışanları ile tedarikçi firma yetkililerinin katılımıyla bir üreticiye ait hazırlanan tarım arazisinde salep yumrularının dikimi gerçekleştirildi.

Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürü Abdulkadir Akkan, projenin üreticilerin gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesine katkı sağlayacağını belirterek, bölgenin tarımsal potansiyeline uygun, katma değeri yüksek ürünlerin üretimini desteklemeye devam ettiklerini ifade etti.

Salep üretiminin geliştirilmesine yönelik projenin üreticilere ve ilçenin tarımsal üretimine hayırlı olmasını dileyen Akkan, alternatif tarımsal üretim alanlarının oluşturulmasının önemine dikkat çekti.

Proje ile Çelikhan'da uygun tarım alanlarında salep üretiminin geliştirilmesi, üreticilerin alternatif ürünlere yönlendirilmesi ve katma değeri yüksek salep üretiminin ilçede yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Montella ateşe benzin döktü: İsteyen beğenmesin, başaran tek benim

İtalyan basınına verdiği röportaj Türk halkını delirtecek cinsten

Cezaevinden izinli çıkıp dehşet saçtı! Babasını 10 bıçak darbesiyle öldürdü

İzinle cezaevinden çıktı, babasını defalarca bıçaklayarak öldürdü
Türk voleybolcu bir anda dünya gündemine oturdu! Herkes onu konuşuyor

Bir anda dünya gündemine oturdu! Herkes onu konuşuyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kaş yapayım derken göz çıkardı: Mansur Yavaş'ın su zammını savundu, anında pişman oldu

Mansur Yavaş'ın su zammını savundu, anında pişman oldu
Koltukta uyuyakaldı, sabah bacakları tutmadı! Omurilik felci teşhisi konan Serkan Özdemir'in tek hayali sokağa çıkmak

Koltukta uyuyakaldı, uyandığında yürüyemiyordu! Tek hayali o
Rüşvet anının görüntüsü! Hakim de bunu yaparsa vay memleketin haline

Fotoğrafa bakın! Hakim de bunu yaparsa vay memleketin haline
Dev kobrayı görünce ne yapacaklarını şaşırdılar

Klozette korkunç sürpriz!
Şebnem Bozoklu'nun yıllar içindeki değişimi şaşırttı! Eski halinden eser yok

Şebnem Bozoklu'nun yıllar içindeki değişimi şaşırttı! Eski halinden eser yok
Naomi Campbell'ın temizlik takıntısı bisiklette de kendini gösterdi

Ünlü model Paris sokaklarında! Eldiven detayı gözlerden kaçmadı
Kırmızı ışıkta bekleyen ismin kim olduğunu fark edince hemen kayda aldı

Işıkta bekleyen ismin kim olduğunu fark edince hemen kayda aldı