Galatasaray'ın 25. Şampiyonluğu Soma'da Coşkuyla Kutlandı

Galatasaray'ın 25. Şampiyonluğu Soma'da Coşkuyla Kutlandı
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Manisa'nın Soma ilçesinde Galatasaray taraftarları, Süper Lig 25. şampiyonluğunu meşalelerle kutlayarak büyük bir coşku yaşadı.

Haber: Osman BEKAR

(MANİSA) - Galatasaray'ın Süper Lig'deki 25'inci şampiyonluğu, Soma'da coşkuyla kutlandı. Binlerce taraftar, Cengiz Topel Meydanı'ndan Madenci Heykeli'ne meşalelerle yürüdü.

Manisa'nın Soma ilçesinde Galatasaray taraftarları, takımlarının Süper Lig'deki 25'inci şampiyonluğunu büyük coşkuyla kutladı. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Cengiz Topel Meydanı'nda toplanmaya başlayan sarı kırmızılı taraftarlar, tezahüratlarla şampiyonluk sevincini sokaklara taşıdı.

Coşkunun merkezi ise Soma'daki Madenci Heykeli oldu. Atatürk Caddesi boyunca ellerinde meşaleler ve Galatasaray flamalarıyla yürüyen taraftarlar, marşlar söyleyerek ve sloganlar atarak Madenci Heykeli'ne ilerledi. Yürüyüş güzergahı boyunca çevredeki vatandaşlar da alkışlarla ve sevinç gösterileriyle kutlamalara ortak oldu.

Madenci Heykeli önüne ulaşan taraftarlar, burada tarihi bir ana imza attı. Galatasaray'ın 25'inci şampiyonluğunu simgeleyen 5 yıldız aynı anda yakıldı.

Coşkulu kalabalık, daha sonra hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okudu. Şampiyonluk kutlamaları, gece geç saatlere kadar Madenci Heykeli çevresinde devam etti.

Kaynak: ANKA / Yerel
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