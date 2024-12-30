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GAİB Başkanı Kileci 2025 Yılı İçin Mesaj Yayımladı

GAİB Başkanı Kileci 2025 Yılı İçin Mesaj Yayımladı
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Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, 2025 yılı dolayısıyla yayımladığı mesajında sağlık, huzur ve mutluluk temennisinde bulunarak, bireysel ve toplumsal dayanışmanın önemini vurguladı.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, yayımladığı mesajla yeni yılı kutladı.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, 2025 yılı dolayısıyla yayımladığı mesajında, başta ihracat ailesi olmak üzere tüm insanlık için sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir yıl temennisinde bulundu. Başkan Kileci, "Yeni yıl, geçmişteki zorlukları geride bırakarak daha umut dolu yarınlara adım atmamız için bir fırsat sunuyor. Hep birlikte daha güzel bir dünya için çalışacağımıza inanıyorum" dedi.

Kileci, yeni yılın yalnızca bireysel mutluluklar değil, toplumsal dayanışmayı da güçlendirecek bir yıl olmasını diledi. Doğaya, insana ve geleceğe saygıyı merkeze alan bir anlayışla hareket etmenin önemine dikkat çeken Kileci, "Yaşadığımız dünyayı daha yaşanabilir kılmak için hepimizin sorumlulukları var. 2025 yılı, bu sorumlulukları yerine getireceğimiz bir dönüm noktası olmalı" ifadelerini kullandı.

Mesajında barış ve kardeşlik temalarına da yer veren Kileci, "Yeni yılda, sevgi ve hoşgörüyü rehber edinerek birbirimizi anlamaya daha fazla özen göstermeliyiz. 2025 yılının, sadece bir takvim değişikliği değil, daha iyi bir geleceğe doğru güçlü bir başlangıç olmasını temenni ediyorum. Hepimiz için barış, huzur ve mutluluk dolu bir yıl olsun" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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