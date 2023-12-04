GAGİAD Ödül Töreninde ALG Spor'a Spor Ödülü Verildi

Gaziantep Genç İş Adamları Derneği'nin (GAGIAD) geleneksel ödül töreninde spor ödülü Kadınlar Süper Ligi ve Avrupa'da önemli başarılar elde eden Gaziantep ALG Spor'a verildi.

Çevresi ve yaşadığı toplum için fark oluşturan, örnek teşkil eden kişi ve kurumların başarılarının taçlandırıldığı GAGİAD ödül törenine iş ve siyaset dünyasından birçok isim katılırken kentin başarılı takımı ALG Spor da önemli bir ödüle layık görüldü. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan'ın da yer aldığı ve ödül aldığı gecede birbirinden renkli görüntüler ortaya çıktı. Kentin başarılı kadın futbol kulübü ALG Spor, GAGİAD geleneksel törenine takım halinde katıldı. ALG Spor adına ödülü kulüp başkanı Ali Gözcü aldı.

"ALG Spor takımını ve yönetimini kutluyorum"

GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer, "Gücünüz, gücümüzdür diyerek çıktığımız yolda bu yıl 13.sini düzenlediğimiz ödül törenimizle hayatını bir amaç uğruna adamış, yaşadığı toplumda fark oluşturmuş, idealleri peşinde koşmayı hedef edinmiş, ufak ya da büyük demeden şehrine ve ülkesine katkı sağlamak için üstün çaba göstermiş kişi ve kurumlara teşekkürlerimizi ve takdirlerimizi sunmak bizim için büyük ve önemli bir toplumsal görev haline gelmiştir. Sadece iş, sanayi ve alanlarında değil spor alanlarında da şehrimizin takımlarının başarısı bizleri gururlandırmaktadır. Bu amaçla ülkemize Süper Lig şampiyonluğu kazandıran ve ülkemizi Avrupa'da temsil etme başarısı göstererek şehrimize başarılarıyla katkı sunan ALG Spor takımını ve yönetimini de tebrik ediyorum" dedi.

"Tüm dünyaya Gaziantep kadınının gücünü göstereceğiz"

Gaziantep ALG Spor'a ödülünü takdim eden Deva Partisi Gaziantep Milletvekili Ertuğrul Kaya, sarı-grili takımı şampiyonluğundan dolayı tebrik ederek, "Şampiyon takımımızı gönülden tebrik ediyorum. Kadının gücünü futbolda da göstermeye vesile oldular. Bu başarıda emeği geçen başta kulüp başkanımız Ali Gözcü'ye ve emeği geçen herkese çok, çok teşekkürler ediyorum. Gaziantep kadınının gücünü inşallah tüm Dünya'ya göstereceğiz, Türk kadınının gücünü tüm dünyaya inşallah hep birlikte göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

"Bu değerli ödül için GAGİAD'a teşekkür ediyoruz"

ALG Spor Başkanı Ali Gözcü ise, "Öncelikle GAGİAD yönetimine teşekkürlerimi sunuyorum. Böyle değerli bir ödüle bizi layık gördükleri için. Belki oyuncu sayımız az görünebilir ama milli maçtan dolayı yerli ve yabancı olarak 10 tane oyuncumuz milli takımlarını temsilen aramızda değiller. Biz Gaziantep ALG Spor olarak kızlarımızın spora ulaşımını ve Gaziantep'i kadın liginde en iyi şekilde temsil etmek için mücadelemizi sürdüreceğiz. Herkese çok teşekkür ederim" diye konuştu. - GAZİANTEP