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Fransız Çift Türkiye'yi Bisikletle Geçti, Çin'e Yolculuk Devam Ediyor

Fransız Çift Türkiye'yi Bisikletle Geçti, Çin'e Yolculuk Devam Ediyor
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Fransız çift Antoine Le Corre ve eşi Myriam, bisikletle 90 gün süren yolculuğun ardından Türkiye'nin Bitlis ili Adilcevaz'a ulaştı. 7 bin 920 kilometre kat ettikten sonra, 25 Haziran'da Çin'e varmayı hedefliyorlar.

Fransız çift, ülkelerinden bisikletle yola çıkarak Türkiye'nin çeşitli illerini gezdikten sonra Bitlis'in Adilcevaz ilçesine ulaştı.

90 günün sonunda Ağrı'dan Adilcevaz'a gelen bisikletli çift, geceyi bir camiden geçirdikten sonra Çin'e ulaşmak üzere tekrar yola koyuldular. Son duraklarının Çin olacağını ifade eden Antoine Le Corre, eşi Myriam ile Fransa'nın batısından geldiklerini söyledi. Antoine Le Corre, "25 Haziran'da Çin'e ulaşma hedefiyle Fransa'dan bisikletle ayrıldık. Şu ana kadar 7 bin 920 kilometre yol yaptık. Fransa'dan İtalya'ya, ardından Balkan ülkelerine geçtik. Çeşme'den Türkiye'ye girdik, Anadolu platosunu geçtik ve şimdi de Doğu'yu geçtik. Türkiye'yi ve insanlarını gerçekten seviyoruz. Beklenenden daha hızlı olduğumuz için 3 ay içinde Çin'e ulaşacağız. Fransa'daki işimiz için temmuz ayında evde olmamız gerekiyor. Bir yıl izin aldık" dedi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Adilcevaz Türkiye bitlis Kültür Turizm Yerel Yaşam Spor

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