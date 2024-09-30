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Fındık Üreticisi İstediği Fiyatı Alamayınca Fındığını Yaktı

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Ordu'nun Fatsa ilçesinde fındık üreticisi, randıman düşük gelince tüccar ile yaşadığı tartışmanın ardından fındığını sokak ortasında ateşe verdi. Olay anı vatandaşlar tarafından kaydedildi.

Randıman düşük gelince istediği fiyatı alamayan şahıs fındığını sokak ortasında yaktı

ORDU - Ordu'nun Fatsa ilçesinde randıman düşük gelince istediği fiyatı alamayan ve tüccarla tartışan şahıs, fındığını sokak ortasında yaktı.

Olay, ilçeye bağlı Evkaf Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Harun Y. (40), bir fındık manavına mahsulünü satmak için götürdü. Harun Y.'nin fındığı 52 randıman gelince, iddiaya göre tüccar da fındığı 100 liradan satın alabileceğini söyledi. Kısa süreli tartışmanın ardından fındık üreticisi Harun Y. öfkelendi ve fındığının bir bölümünü sürükleyerek yola çıkarıp yaktı. O anlar ise bölgedeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Harun Y.'yi tedbir amacıyla ambulansla Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Fındık Üreticisi İstediği Fiyatı Alamayınca Fındığını Yaktı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELİM KUŞCU - Yerel

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