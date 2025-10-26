Fethiye'de Yamaç Paraşütü Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Uluslararası Fethiye- Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali sırasında meydana gelen yamaç paraşütü kazasında Polonya uyruklu bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, festival kapsamında Babadağ'ın bin 700 pistinden tandem (ikili) uçuş gerçekleştiren paraşüt pilotu M.G.T ve Polonya vatandaşı Mark Daniel'in bulunduğu yamaç paraşütü, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolünü kaybederek ağaçlık alana düştü. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar edilmesi üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) sevk edildi. Sarp ve kayalık arazide ulaşımın güç olması nedeniyle, Aydın Filo Komutanlığı'ndan da askeri helikopter yönlendirilerek kurtarma çalışması yürütüldü. Ekiplerin yoğun çabası sonucu olay yerine ulaşıldı. Polonyalı Mark Daniel'in hayatını kaybettiği belirlenirken, hastaneye kaldırılan paraşüt pilotu M.G.T'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA