Haberler

Fethiye'de Yamaç Paraşütü Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Fethiye'de Yamaç Paraşütü Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Uluslararası Fethiye-Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali sırasında meydana gelen yamaç paraşütü kazasında Polonya uyruklu Mark Daniel hayatını kaybetti. Kazanın ardından soruşturma başlatıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Uluslararası Fethiye- Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali sırasında meydana gelen yamaç paraşütü kazasında Polonya uyruklu bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, festival kapsamında Babadağ'ın bin 700 pistinden tandem (ikili) uçuş gerçekleştiren paraşüt pilotu M.G.T ve Polonya vatandaşı Mark Daniel'in bulunduğu yamaç paraşütü, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolünü kaybederek ağaçlık alana düştü. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar edilmesi üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) sevk edildi. Sarp ve kayalık arazide ulaşımın güç olması nedeniyle, Aydın Filo Komutanlığı'ndan da askeri helikopter yönlendirilerek kurtarma çalışması yürütüldü. Ekiplerin yoğun çabası sonucu olay yerine ulaşıldı. Polonyalı Mark Daniel'in hayatını kaybettiği belirlenirken, hastaneye kaldırılan paraşüt pilotu M.G.T'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Diyarbakır'da 4 büyüklüğünde deprem

Diyarbakır'da korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
PKK'nın mesajında çarpıcı detay! Örgüt sınırdaki kampları boşaltacak, mağaraları terk edecek

PKK'nın mesajında dikkat çeken "provokasyon" detayı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan PKK'nın çekilme kararına ilk yorum

Erdoğan'ın başdanışmanından tarihi karara ilişkin ilk yorum
12 yılın en sert düşüşü sonrası dev bankalar altın tahminini güncelledi

12 yılın en sert düşüşü sonrası dev bankaların altın tahmini değişti
112'yi arayıp yardım isteyen emekli astsubay evinde ölü bulundu

Eve giren ekipler emekli astsubayı bu halde buldu
Fenerbahçe'de bu sezon bir ilk yaşanacak

Ender görülen bir olay! Fenerbahçe'de bu sezon bir ilk
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan PKK'nın çekilme kararına ilk yorum

Erdoğan'ın başdanışmanından tarihi karara ilişkin ilk yorum
Özgür Özel'den İmamoğlu kararı! Apar topar Türkiye'ye dönüyor

Gelen haber sonrası apar topar Türkiye'ye dönüyor
20 yıllık hayal gerçek oldu! Köylüler Ermenistan sınırına Türk bayrağı dikti

Bir köyün 20 yıllık hayali gerçek oldu! Komşu ülkeden bile görünüyor
Türkiye'den çekilen PKK tarihi kararı böyle duyurdu

PKK tarihi adımı bu videoyla duyurdu! Silahlarıyla geldiler
AK Parti'den PKK'nın Türkiye'den çekilmesine ilk yorum

AK Parti'den PKK'nın Türkiye'den çekilme kararına ilk yorum
Nilay'ı sokak ortasında 15 kurşunla katletti! Görüntüler kan dondurdu

Nilay'ı sokak ortasında 15 kurşunla katletti! Görüntüler kan dondurdu
Gazeteci Faik Çetiner son yolculuğuna uğurlandı

Duayen gazeteci son yolculuğuna uğurlandı
45 dakika 9 kişi oynayan Bandırma rakibine geçit vermedi

45 dakika 9 kişi oynadılar, rakiplerine geçit vermediler
Savcılara mülke el koyma yetkisi mi verildi? Cumhurbaşkanlığından açıklama var

Savcılarla ilgili iddia infial yarattı! Beklenen açıklama geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.