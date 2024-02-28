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Fethiye'de Şap Hastalığına Karşı Aşılama Çalışmaları Devam Ediyor

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde şap hastalığı ile ilgili aşılama çalışmaları devam ediyor. Hayvancılıkla uğraşan üreticilerin en büyük korkulu rüyalarından biri olan şap hastalığına karşı Fethiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından aşılamalar yapılmaktadır.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde şap hastalığı ile ilgili aşılama çalışmaları devam ediyor.

Hayvanlarda ve özellikle de sığır ve koyunlarda yaygın olarak görülen bulaşıcı bir cilt hastalığı olan şap hastalığı ile mücadele kapsamında aşı çalışmaları devam ediyor.

Hayvancılık ile uğraşan üreticilerin en büyük korkulu rüyalarından birisi olan şap hastalığı ile mücadele etkin bir şekilde devam ediyor. Fethiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Fethiye'de her yıl rutin 2 doz uygulanan büyükbaş şap aşı sayısı bu yıl 3 doza çıkartıldı. İlk doz aşılamaya 29 Ocak tarihinde başlandı. Kampanya kapsamında Fethiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Veteriner Hekimleri Karacaören ve Gökçeovacık Mahallerinde aşılama yaptı. 31 Mart tarihine kadar kampanyamız program dahilinde diğer mahallelerde devam edecek.

Yetkililer şap hastalığı ile mücadele etmek için aşının yanında hijyen, karantina ve izolasyon, hareket kısıtlamaları ile eğitim ve farkındalık oluşturma konularının da önemli olduğunu ifade etti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Fethiye Muğla Tarım Yerel Ekonomi Güncel Haberler

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