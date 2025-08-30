Fenerbahçe ve Beşiktaş Taraftarları İznik'te Birlik Oldu

Fenerbahçe ve Beşiktaş Taraftarları İznik'te Birlik Oldu
Bursa'nın İznik ilçesinde Fenerbahçeli ve Beşiktaşlı taraftarlar, kovulan teknik direktörleri Ole Gunnar Solskjr ve José Mourinho için helva yapıp dağıttı. İlk kez yan yana gelen ezeli rakipler, birlik mesajı verdi.

Bursa'da ezeli rakipler, aynı tezgahta buluştu. İlk kez yan yana aynı fikirde olan Fenerbahçeli ve Beşiktaşlı taraftarlar, İznik'te helva yapıp kovulan teknik direktörlerinin ardından dağıttı. Ole Gunnar Solskjr ve José Mourinho için helva yapıp dağıtan esnafa, vatandaşlar da büyük destek verdi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
