Fenerbahçe'nin heykelini dikeceği Eda Erdem'e Muğla'dan büyük jest

Fenerbahçe'nin heykelini dikeceği A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar'ın ismi, Muğla'nın Fethiye Belediyesi tarafından yaşadığı sokağa verildi. Bu karar Fethiye Belediyesi'nin ekim ayı olağan meclis toplantısında oy birliğiyle kabul edildi. Dündar'ın Göcek Mahallesi'ndeki evinin bulunduğu sokağın adı artık "Eda Erdem Dündar" olacak.

Ülkemize büyük gurur yaşatan A Milli Kadın Voleybol Takımı'ndan kaptan Eda Erdem Dündar'ın ismi, Fethiye Belediyesi tarafından Muğla'da yaşadığı evinin bulunduğu sokağa verildi.

EDA'YA BÜYÜK JEST

Filenin Sultanları'na yapılan jestlere bir yenisi daha eklendi. Muğla'nın Fethiye Belediyesi, ekim ayı olağan meclis toplantısını gerçekleştirdiği toplantıda, Eda Erdem Dündar hakkında yeni bir talepte bulunuldu.

İSMİ SOKAĞA VERİLDİ

Kaptan Dündar'ın Göcek Mahallesi'ndeki evinin bulunduğu sokağa, "Eda Erdem Dündar" isminin verilmesi oylamaya sunuldu. Gündem maddesi oy birliğiyle kabul edildi.

FENERBAHÇE HEYKELİNİ DİKECEK

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Olağanüstü Tüzük Tadili Genel Kurul Toplantısı'nda, A Milli Takım'ın ve Fenerbahçe Opet'in kaptanı milli voleybolcu Eda Erdem'in heykelinin dikileceğini söylemişti.