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Fenerbahçe Dernekler Toplantısı'nda Erzurum'a Akreditasyon Belgesi

Fenerbahçe Dernekler Toplantısı'nda Erzurum'a Akreditasyon Belgesi
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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Yurt içi ve Yurt Dışı Dernekler Toplantısı'nda Erzurum Fenerbahçeliler Derneği'ne akreditasyon belgesini verdi. Dernek başkanlarıyla yapılan buluşmada, kulübün birlik ve beraberlik vurgusu öne çıktı.

Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde Fenerbahçe Yurt içi ve Yurt Dışı Dernekler Toplantısı'nda Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, düzenlenen törenle Erzurum Fenerbahçeliler Derneğine akreditasyon belgesi verdi.

'Fenerbahçe Yurt içi ve Yurt Dışı Dernekler Toplantısı'na Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Yönetim Kurulu Üyeleri, Derneklerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Rıfat Perahya'nın yanı sıra Dernek Başkanları ile birlikte Erzurum Fenerbahçeliler Derneği (ERFEDER) Başkanı Avukat Türker Özkara, Başkan Yardımcısı Cem Bahadır Çığın katıldı.

Akreditasyon belgesini Ali Koç verdi

Düzenlenen törenle Erzurum Fenerbahçeliler Dernek Başkanı Av. Türker Özkara'ya Akreditasyon Belgesini veren Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, 'Dadaşlar Diyarı Erzurum, Kahraman ordumuzu daima minnet ve şükranla anmaktadır. Büyük milletlerin, dışta ve içte, düşmanları daima olagelmiştir. Vatanın, birliği ve dirliği yanında, koşulsuz yer almıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Erzurum'da katıldığı ve başkanlık yaptığı Erzurum Kongresi'nde, Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini atmıştır. Erzurum Fenerbahçeliler Derneğimizde kulübümüzün fedakar sevgisini taşıyarak derneğimizin Erzurum'da temsil edilmesinde büyük emek ve gayret sarf eden değerli kardeşlerim Türker Özkara'ya, Cem Bahadır Çığın'a, yönetimine daha güzel projelerle kulübümüze katkı sunacakları temennisi ile yürekten tebrik ediyor, üstün başarılar diliyorum' diyerek Akreditasyon Belgesini takdim etti.

ERFEDER Başkanı Özkara'dan Erzurum'a davet

Erzurum Fenerbahçeliler Dernek Başkanı Av. Türker Özkara ise, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a sıcak ilgisinden dolayı teşekkür etti. ERFEDER Başkanı Özkara, 'Kulüp Başkanımız Sayın Ali Koç'a Erzurum şehrimiz adına Teşekkür etmek istiyorum. Öncelikle biz 'büyük bir aileyiz' diyoruz, dernekler olarak da camia içinde büyük bir aileyiz. Ailemiz her geçen gün de büyüyor. Erzurum Fenerbahçeliler Derneği'ndeki en büyük hedefimiz; derneklerimizin bölgelerine gidip o bölgelerde onların bizden beklentilerini daha iyi anlamak ve bu şekilde o bölgelerde yer alan fedekar taraftarlarımızla kucaklaşmak ve Fenerbahçe sevgisini aşılamak, umarım bundan sonra da daha sık bir araya gelerek camiamıza ve kulübümüze fayda sağlayacak projeler geliştirebiliriz. Derneklerimizin kulübümüze kaynak ve fayda sağlayacak projeler geliştirmesi hem de bir arada olarak kendi aramızdaki iletişimi geliştirmemiz açısından önemli. Kıymetli Başkanımız Sayın Ali Koç'u, değerli, Yönetimimizi Erzurum Fenerbahçeliler Derneğimizde görmekten büyük mutluluk ve onur duyacağız. Büyük camiamızla birlikte Erzurum'da bir arada olmayı sabırsızlıkla bekliyoruz' diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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