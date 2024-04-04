Fatsa'da Muhtarlık Seçimleri İptal Edildi

Ordu'nun Fatsa ilçesinde 2 muhtar adayının yakın oy alması nedeniyle yapılan itirazın ardından yeniden İlçe Seçim Kurulunca sayım yapıldı. Yapılan sayımın ardından 15 adet geçersiz oy pusulasının çuvallardan çıkmadığını gören heyet, seçimleri iptali kararını verdi.

Fatsa ilçesi Evkaf Mahallesi'nde 31 Mart seçimlerinde muhtar adaylarından Murat Sarıdaş bin 619 oy alırken, diğer aday Bülent Çivici bin 614 oyda kaldı. Yapılan itirazların ardından oyların yeniden sayılmasına karar verildi. İlçe Seçim Kurulundaki heyet 15 adet geçersiz oyun yapılan sayım sonucunda kayıp olduğunu belirledi. Karar neticesinde pusulalar olmadığı için komisyon seçimin 2 Haziran'da yapılmasına karar verdi.

Evkaf Mahallesi Muhtar adayı Murat Sarıdaş, "Kayıp oylar yüzünden, kazandığımız seçim iptal oldu, ben mağdur oldum. Bu durumdan dolayı 2 Haziran'da yeniden seçim gerçekleşecek" diye konuştu. - ORDU