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Fatih Yakışan Nenehatun Spor Kulübü İzcilik Önderi Oldu

Fatih Yakışan Nenehatun Spor Kulübü İzcilik Önderi Oldu
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Erzurum Nenehatun Spor Kulübü, Fatih Yakışan'ı izcilik branşının önderi olarak atadı. Yakışan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur ile projeleri hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Erzurum Nenehatun Spor Kulübü'nün izcilik branşına Fatih Yakışan Önder olarak atandı. Yakışan, hayatiyete geçirecekleri projeler hakkında Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur'a bilgi verdi.

Erzurum Nenehatun Spor Kulübü ve Ejder Spor Kulübü izcileri Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur'u ziyaret etti. Nenehatun Spor Kulübü izci branşına Önder olarak atanan Fatih Yakışan yapacakları faaliyetler ve projeler hakkında GSİM Müdürü Levent Çakmur ile istişare yaptı.

Nenehatun Spor Kulübü Lider ve izci gönüllülerinden oluşan bir ekiple Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur'u ziyaret eden Kulüp Önderi Fatih Yakışan, yapılacak olan faaliyetler hakkında bilgiler verdi.

Ejder Spor Kulüp Başkanı Özcan Işık ise yaptıkları projelerle Erzurum'da gönüllü olarak bir çok faaliyetlere imza atacaklarını ilçelerde de aktif olarak etkinlikler yapacaklarını söyledi. Işık, gençlik merkezlerinde de izcilik faaliyetlerinde bulunacaklarının altını çizdi.

Yedi yıl izcilik yaptım

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur da, yedi yıl boyunca aktif olarak izcilik yaptığının altını çizerek, Nenehatun Spor Kulübü'ne önder olarak adanan Fatih Yakışan'ı tebrik etti. Çakmur, "İzci liderlerimizden okullara giderek okul idarecilerimizle yapacakları görüşmelerin ardından okullarımızda İzcilik faaliyetleri yapabilirsiniz, okullarımız izcilik için adeta biçilmiş kaftan" dedi.

Bu arada ziyarette Erzurum GSİM Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez de hazır bulundu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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