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Evlilik maliyetlerinin artması sebebiyle damatlık satışlarında düşüş yaşanıyor

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Eskişehir'de esnaf Dündar Sarbat, evlilik maliyetlerinin artması sebebiyle damatlık satışlarında da düşüş olduğunu diğer dönemlere göre bu sezonun hareketli olmadığını ifade etti.

Eskişehir'de esnaf Dündar Sarbat, evlilik maliyetlerinin artması sebebi ile damatlık satışlarında da düşüş olduğunu diğer dönemlere göre bu sezonun hareketli olmadığını ifade etti.

Evlilik hazırlıklarına başlayan çiftler düğün öncesi alışverişlerini bütçelerine uygun gerçekleştirirken, esnaf bu sene damatlık setlerinde satışların düştüğünü dile getirdi. Dündar Sarbat, farklı tarz ve bütçelere uygun damatlıkların sezonunun açıldığını söyledi.

Satışların düşmesindeki sebebi evliliklerin azalmasına bağlayan ve bu seneki satışlardan memnun olmadığını ifade eden Sarbat, "Düğün sezonu açıldı geçmiş yıllara nazaran bu sene ciddi bir düşüş var. 30 yıldır bu işi yapıyorum, bu sezon satışlarda diğer sezonlara göre daha fazla düşüş gözlemleniyor. Evlilik çok maliyetli olduğu için damatlarda uygun tercihlerde bulunuyor. Genel olarak talep azaldı diyebilirim. Fiyatlarımız 3 bin ila 4 bin arasında değişiyor. Ağırlıklı olarak siyah takımlar tercih edilse de gri ve lacivertlere de ilgi var. Damatlık setinde; gömlek, papyon, kol düğmesi, kemer ve ayakkabı da dahil oluyor" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Eskişehir Damatlık Yerel Yaşam Ekonomi Güncel Haberler

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