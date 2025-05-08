Evlilik Hazırlığı Yapan Çiftlere Indirim Müjdesi

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı'nın katılımıyla imzalanan protokolle, evlilik hazırlığı yapan çiftlere kuaför ve berber hizmetlerinde indirim sağlanacak.

Afyonkarahisar Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Berberler ve Kuaförler Esnaf ve Sanatkarlar Odası arasında sosyal sorumluluk kapsamında önemli bir iş birliğine imza atıldı. Protokol törenine Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı da katıldı. İmzalanan protokolle birlikte, evlilik hazırlığı yapan çiftlere kuaför ve berber hizmetlerinde yüzde 20 oranında indirim uygulanacak. Ayrıca, ihtiyaç sahibi çiftler bu hizmetlerden tamamen ücretsiz olarak faydalanabilecek. Vali Yiğitbaşı, bu anlamlı destek için berber ve kuaför esnafına teşekkür ederek, "Bu katkı sayesinde hem genç çiftlerimizin yükü hafifletilecek hem de sosyal dayanışma daha da güçlenecek" dedi. Tören, katılımcıların hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi. - AFYONKARAHİSAR