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Evde bakım yardımının miktarı artırıldı

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Evde Bakım Yardımı'nın Ocak ayındaki yeni düzenlemeyle 9 bin 77 liradan 10 bin 125 liraya çıkarıldığını açıkladı. Bu ay toplam 5,4 milyar lira ödeme yapıldığı belirtiliyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla yapılan Evde Bakım Yardımı'nın Ocak ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenlemeyle 9 bin 77 liradan 10 bin 125 liraya çıkarıldığını belirterek, "Evde Bakım Yardımı ödemelerini hak sahiplerinin hesaplarına artışlı şekilde yatırmaya başladık. Bu kapsamda bu ay toplam 5,4 milyar lira ödeme yapıyoruz" dedi.

"ENGELLİ VATANDAŞLARIMIZ İÇİN ÖNCELİĞİMİZ EVDE BAKIM"

Bakan Göktaş, bakanlık tarafından sunulan en önemli aile odaklı bakım hizmet modellerinden biri olan Evde Bakım Yardımı'nın 2006 yılında engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle başlatıldığını hatırlattı. Göktaş, "Engelli vatandaşlarımızın aile bütünlüklerini muhafaza edecek şekilde bakımlarının evde yapılmasını önceliyoruz. Evde Bakım Yardımı ile engellilerin yaşadığı ortamdan ayrılmadan, ailesi veya yakınlarıyla birlikte yaşayarak aile birliğinin korunmasına ve güçlenmesine destek oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Evde Bakım Yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan tam bağımlı yakınlarının bakımını üstlenen vatandaşların desteklenerek aile bütünlüğünün korunduğunu vurgulayan Göktaş, "Geliştirdiğimiz bütüncül ve adil sosyal hizmet modelleri ile toplumun her bir ferdine ulaşmaya çalışıyoruz. Hiç kimseyi arkada bırakmayan toplum vizyonumuz çerçevesinde 2024'te toplam 54,7 milyar lira Evde Bakım Yardımı ödemesi yaptık" dedi.

"5,4 MİLYAR LİRA ÖDEME YAPIYORUZ"

Bakan Göktaş, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla yapılan Evde Bakım Yardımı aylık ödemelerinin Ocak ayı memur maaş katsayısına göre yapılan artışla birlikte 9 bin 77 liradan 10 bin 125 liraya çıkarıldığını ve her ayın 15'inde hak sahiplerinin hesaplarına yatırıldığını hatırlatarak, şunları kaydetti: Yeni düzenlemeyle Evde Bakım Yardımı ödemelerini hak sahiplerinin hesaplarına artışlı şekilde yatırmaya başladık. Bu kapsamda yardımdan yararlanan 541 bin tam bağımlı vatandaşın evinde bakım veren yakınlarına bu ay toplam 5,4 milyar lira ödeme yapıyoruz. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim.

Evde bakım yardımının miktarı artırıldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıİsmail Küçükodabaşı:

Benim eşim engeli kızımıza tam 29 yıl baktı kizımız 02.02 .2025 te fefat eti tabi evde bakım parası kesildi.Aile ve sosyal hizmetler bu paranın emekli maaşı diye devam ettirmesi gerekmiyormu eten püfte işlere para veriyor örneğin çalışan bayanlara çocuklarına kreş yardımı hangisi daha önemli çalışan zaten maaslı peki hiç araştırma yapıldımı bu kadın 29 yıl hayatını bu çocuğa adamış geçim kaynağı bu evde bakım parası bu kesildimi bu yaştan sonra bu kadın ne yapacak bunu arastır sayın bakan

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