Evciler Köyü'nde Lavanta Hasadı ile Ekonomik Destek

Afyonkarahisar'ın Evciler ilçesinde köy tüzel kişiliğine ait 8 dekarlık araziye lavanta eken köylüler, hasadını yaptıkları ürünün yağını çıkarıp kendi markaları ile satarak elde ettikleri geliri; köyün ortak eğitim, cami, su ve temizlik gibi giderlerinde kullanıyorlar.

Evciler ilçesine bağlı Baraklı köyü sakinleri birkaç yıldan bu yana imece usulü ektikleri lavanta tarlasında hasada başladı. Köy sakinleri 8 dekarlık alanda kaymakamlığında desteğiyle ektikleri lavantaları toplayarak yağlarını çıkarıp, kendi markalarıyla 50 millik şişelere doldurup 250 TL'den satıyorlar. Köy sakinleri elde ettikleri geliri ise köyün ortak giderleri için kullanıyorlar.

Gerçekleştirilen imece usulü lavanta üretimi ile ilgili açıklamalarda bulunan köy Muhtarı Emrah Koç, "Köyümüzde lavanta üretimi yapıyoruz. Hasat bu yıl iyi, geçen senelere göre çok verimli. Köylülerimizle birlikte üretip hizmette kullanıyoruz. Lavanta yağlarını çıkarıp toptan satmak yerine kendi logomuzla şişelere koyarak market fiyatının yarısına satarak gelir elde ediyoruz. Bunu da köyümüz için kullanıyoruz" dedi.

Öte yandan, köydeki hasadın bugün itibari ile bittiği ve hasadın önceki dönemlere göre verimli geçtiği belirtildi. - AFYONKARAHİSAR