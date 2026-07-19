ESOGÜ Rektörü Çolak, İl Müdürü Kalın'ı ziyaret etti

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, Gençlik ve Spor İl Müdürü (GSB) Hasan Kalın'ı makamında ziyaret ederek kurumlar arası iş birliği çalışmalarını görüştü.

Eskişehir'de kurumsal iş birliklerinin artırılması amacıyla gerçekleştirilen ziyaret kapsamında, ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın ile İl Müdürlüğü binasında bir araya geldi.

Gerçekleştirilen görüşmede, iki kurum arasında halihazırda yürütülen ortak çalışmalar değerlendirildi. Ziyarette ayrıca, kurumlar arasındaki iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın, nazik ziyaretleri ve sağladığı katkılar dolayısıyla ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak'a teşekkürlerini iletti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı