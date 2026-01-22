Haberler

Erciş Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Çelik: Basit Usul Vergi Mükellefliğinin Tekrar Geri Getirilmesi Gerekmektedir

Güncelleme:
Erciş Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Yakup Çelik, 30 büyükşehirde uygulanan yeni vergi sisteminin esnafı zorladığını belirtirken, İstanbul'daki taksiciler ile Van'daki taksicileri aynı kefeye koymanın adaletsizlik olduğunu vurguladı. Esnaf, basit usul vergi mükellefliğinin geri getirilmesini talep etmekte.

(VAN) - Erciş Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Yakup Çelik, yeni yılla birlikte 30 büyükşehirde basit usulde vergilendirilen taksici, minibüsçü ve benzeri esnafın gerçek gelir vergisi sistemine geçirilmesinin, esnafı son derece zor durumda bıraktığını ifade etti. Çelik, "Bu, İstanbul'daki taksici ile Van'ın ücra bir köşesindeki taksici, minibüsçüyü aynı kefeye koymaktır. Dolayısıyla bir vergi eşitsizliği söz konusudur. Bu nedenle basit usul vergi mükellefliğinin tekrar geri getirilmesi gerekmektedir" dedi.

Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca, nüfusu 30 bini aşan ilçeler ile büyükşehir statüsündeki illerde belirli sektörlerde faaliyet gösteren ve basit usulde vergilendirilen mükelleflerin, 1 Ocak 2026 itibarıyla gerçek usulde vergilendirilmesi kararlaştırıldı.

Erciş Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Yakup Çelik, esnafın yaşadıkları sorunları şu sözlerle dile getirdi:

"Gerçek gelir vergi sistemi şartları çok ağır olmakla birlikte esnaflarımızı çok zor durumda bırakmıştır. Bu, İstanbul'daki taksici ile Van'ın ücra bir köşesindeki taksici, minibüsçüyü aynı kefeye koymaktır. Dolayısıyla bir vergi eşitsizliği söz konusudur. Bu nedenle basit usul vergi mükellefliğinin tekrar geri getirilmesi, gerçek gelire geçen esnaflarımızın tekrar basit usul olarak vergilendirilmesi gerekmektedir.

"Birçok esnafımız vergi terki yaparak işini, mesleğini terk etmiştir"

Kendi nafakalarını bile zar zor kazanan esnafımızın üzerine çok büyük yükler bindirilmiştir. KDV, muhtasar, yıllık gelir vergisi, muhasebe ücretleri, defter tasdikleri bunlar esnaflarımızı çok zor durumda bırakmaktadır. 1 Ocak'tan sonra birçok esnafımız vergi terki yaparak işini, mesleğini terk etmiştir. Vergi yüklerinin bu denli ağır olması önümüzdeki süreçte terkleri daha da artıracak ve esnaflarımızı ciddi anlamda mağdur edecektir. Yetkililerden beklentimiz bu yasanın bir an önce iptal edilmesidir."

"Yeni vergi sistemi esnaflarımıza yeni maddi yükler getirmektedir"

Erciş Ağaç ve Demir İşleri Odası Başkanı Rıdvan Fener ise "Basit ulusden gerçek üsule geçen esnaflarımız yeni yılda sıkıntı yaşamaktadır. Yeni vergi sistemi esnaflarımıza, üyelerimize yeni maddi yükler getirmektedir. Esnaf ve üyelerimizin çektiği sıkıntıları çözüm bulunması gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

Esnaf Halis Dağ ise "20 yıldır minibüscülük yapıyorum. Bu yeni gelir vergisi bizi perişan etti. Böyle bir şey görmedim. Böyle olursa mesleğimi bırakmak zorunda kalacağım. Bu yasanın iptal edilmesini istiyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA / Yerel
