Fındıklı Esnaf Odası Başkanı Erduran'dan Enflasyon Verilerine Tepki: "Bu Bir Hükümet Senaryosudur"

Gençağa Karafazlı

(RİZE) -

Fındıklı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şakir Erduran, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ocak ayı enflasyon verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erduran, "Enflasyonun ocak ayında dibe düşmesi ve yeniden 4,90 seviyelerine çıkması ne tesadüftür ne de inandırıcıdır. Bu durum hükümetin bir senaryosudur" dedi.

TÜİK tarafından açıklanan ocak ayı enflasyon verilerine Fındıklı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şakir Erduran'dan tepki geldi.

Enflasyon oranlarının önce düşürülüp ardından ocak ayında yeniden yükseltilmesini inandırıcı bulmadığını söyleyen Erduran, şunları ifade etti:

"Enflasyonun ocak ayında dibe düşmesi ve yeniden 4,90 seviyelerine çıkması ne tesadüftür ne de inandırıcıdır. Bu durum hükümetin bir senaryosudur. Enflasyon, aralık ayında hem asgari ücretin hem de emekli maaşlarının belirlenmesinde çok önemli bir faktördür. 4,89 olan enflasyon neden kasım ayında açıklanmadı? Neden aralık ayında açıklanmadı? Çünkü 20 bin lira olan en düşük emekli maaşı belki de 25 bin lira olacaktı, belki de o zaman asgari ücret 28 bin lira değil, 32 bin olacaktı."

Esnafın yaşadığı ekonomik sıkıntılara da değinen Erduran, Maliye ve Bağ-Kur borcu bulunan esnafın krediye erişemediğini belirtti. Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifleri üzerinden kredi kullanılamamasının büyük bir sorun olduğunu söyleyen Erduran, engellerin kaldırılması gerektiğini ifade etti.

Erduran, "Bağ-Kur borcu olan esnaf bugün kredi çekememektedir. Yapılandırma yapılması gerekmektedir. Bugün birçok esnafın 100 bin, 200 bin, 400 bin hatta 500 bin lira Bağ-Kur borcu bulunmaktadır. Geriye dönük sigorta borcu olanlar ya da ÇAYKUR'da çalışan esnaflarımız da kredi kullanamamaktadır. Maliye borcu olan esnaf kredi çekemiyor, şirket sahibi olan esnaf da kredi çekemiyor" dedi.

Esnafın kredi talep etme nedeninin borçlarını kapatmak olduğunu vurgulayan Erduran, bankalara ve kamu kurumlarına borçların kapatılabilmesi için krediye ihtiyaç duyulduğunu, ancak krediye erişim olmadığı için yapılandırmanın dahi mümkün olmadığını ifade etti.