Fatih'te alışveriş yapan Pakistanlı aileden para almayan esnaftan farkındalık hareketi

Fatih Tahtakale'de hediyelik eşya satan esnaf Cemalettin Yılmaz'ın geçtiğimiz haziran ayında kendisinden alışveriş yapan Pakistanlı aileden ücret almadığı anlar sosyal medyada geniş yer buldu. 1922, 1923 ve Çanakkale, Kurtuluş savaşlarında Pakistanlı kadınların Türkiye'ye destek verdiğini söyleyen Yılmaz, aileyle arasında geçen diyaloğu anlattı.

Pakistan'dan 2025 Haziran ayında turistik gezi için İstanbul'a gelen aile, hediye almak için Fatih Tahtakale'de Cemalettin Yılmaz'a ait dükkana girdi. Dükkanda alışveriş yapan aile, daha sonra aldıkları eşyaların ücretini ödemek istedi. 20 yıllık esnaf Yılmaz, ailenin Pakistanlı olduğunu öğrenince para almadı. Yılmaz, Türkiye'deki savaş yıllarında Pakistanlı kadınların altınlarını ve mücevherlerini bozarak yardım ettiğini söyleyince aile şaşkınlık yaşadı. Aile, esnaf Cemalettin Yılmaz'ın para almadığı anları kayda alarak sosyal medyada paylaştı. Video yayılınca sosyal medyada gündem oldu.

"Ben dedim ki 'Bizim size borcumuz var'"

Yaşadığı olayı anlatan esnaf Cemalettin Yılmaz, "Aile alışverişe geldiler. Hediyelik eşya seçtiler, takı, bileklik seçtiler. Ücret ödeme noktasına geldi. Annelerine dedim ki 'Ücret almayalım bunlar size hediye olsun dedik. Niye dedi, şaşırdı. Ben dedim ki 'Bizim size borcumuz var. 1922, 1923 ve Çanakkale, Kurtuluş Savaşı'nda siz bize bütün altınlarınızı, bileziklerinizi, küpelerinizi gönderdiniz. Bunların parası ödendi' dedim. 'Biz size borçluyuz' dedim. Bunu İngilizce olarak kendilerine yazarak anlattım" dedi.

"Babası bana sarılıp ağladı, ben de babasına sarılıp ağladım"

Olay esnasında duygulu dakikaların yaşandığını söyleyen Yılmaz, "O da bana inanmadı. Eşi namazdaymış, oradan geldiler. Babası şaşırdı. O da tarihsel hikayesini anlattı. Lise mezunuyum ama tarihe meraklıyım. Babası çok mutlu oldu. Görüntünün sosyal medyaya düştüğünden benim haberim yok. Ama nasıl oldu bilmiyorum. Doğal bir olay oldu. Yapmacık ya da kurgu değildi. Onlar da tarihe indiler. Gurur duydular, babası bana sarılıp ağladı, ben de babasına sarılıp ağladım. Aileyle iletişime geçmedim. Çekim yapan annesiydi. Biz 20 senedir burada esnafız" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı