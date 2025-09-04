Haberler

Esnaf Başkanı'ndan Denetimlere İlişkin Basın Açıklaması

GastroANTEP Kültür Yolu Festivali öncesinde yapılan denetimlerin basına yansıması konusunda Gaziantep Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsmet Özcan, esnafın mağduriyet yaşamaması için basına daha az yansıtılması çağrısında bulundu.

GastroANTEP Kültür Yolu Festivali bilgilendirme toplantısında esnafa yapılan denetimlerle ilgili konuşan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsmet Özcan, bozuk etlerin kamuoyuna yansımasının esnafı zor durumda bıraktığını belirterek, basına daha az yansıtılmasını istedi.

GastroANTEP Kültür Yolu Festivali öncesinde kentte yürütülen denetimlerle ilgili konuşan Gaziantep Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsmet Özcan, denetimlerin basına yansıma şekline dikkat çekti. Özcan, yapılan denetimlerde hijyenlerin olmadığı, at veya eşek etinin satıldığı ortaya çıkmasına yönelik yapılan haberlerin esnafı zora soktuğunu belirtti. Özcan, bu konuda daha hassas olunması veya basına yansımayacak şekilde denetimlerin yapılması yönünde yetkililerden ve basın mensuplarından istekte bulununca salon sessizliğe büründü.

"Denetimler basına daha az yansıyacak şekilde yapılırsa daha güzel olur"

Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsmet Özcan, yapılan denetimlerde ele geçirilen bozuk etlerin kamuoyuna yansımasının esnafı zor durumda bıraktığını belirterek basına yansıtılmamasını istedi. Oda Başkanı İsmet Özcan, "Gaziantep'te yapılan denetimler sonrası ele geçirilen kötü etler, kötü imajlar bizi esnaf olarak sıkıntıya sokuyor. Bizler denetimleri yapalım. Fakat basına daha az yansıyacak şekilde yapılırsa daha güzel olur. Geçenlerde de söyledim; eşek ve at etinden bahsediyorlar. Gaziantep'te eşek yok ki eşek eti olsun. Söylenen sözler farklı anlaşılıyor. Buradan hem basınımıza hem de yetkililerimize sesleniyorum, biraz daha hassasiyet rica ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

