Eskişehirspor'un Şampiyonluk Gecesi'nde Kıvılcım Krizi
Bölgesel Amatör Lig'de şampiyon olan Eskişehirspor'un kutlamalarında kıvılcım gösterisi sırasında taraftar zor anlar yaşadı. Havai fişekler tribünlere yöneldi, vatandaşlar tepki gösterdi.
- 'Şampiyonluk Gecesi' kutlamalarında taraftar kıvılcımlar içinde kaldı
ESKİŞEHİR - Bölgesel Amatör Lig'de şampiyon olan Eskişehirspor'un 'Şampiyonluk Gecesi' kutlamaları sırasında yapılan kıvılcım gösterisinde taraftar zor anlar yaşadı.
Eskişehirspor'un 'Şampiyonluk Gecesi' kutlamaları büyük coşkuyla sürüyor. Ünlü sanatçılar sahneye çıkmaya devam ederken, geçtiğimiz dakikalarda Hande Ünsal'ın konseri sırasında ilginç bir olay yaşandı. Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu'nun tepesinden taraftarın oturduğu bölgeye doğru kıvılcımlar saçan volkan havai fişekler yakıldı. Bu esnada taraftarın yaşadığı zor anlar objektiflere yansıdı. Tribünlerdeki vatandaşlar yaşanan olaya ıslıklarla tepki gösterdi.