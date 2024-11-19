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Eskişehirli Milli Yüzücüler ve Antrenörleri Gençlik Spor İl Müdürü'nü Ziyaret Etti

Eskişehirli Milli Yüzücüler ve Antrenörleri Gençlik Spor İl Müdürü'nü Ziyaret Etti
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Uluslararası yarışmalarda Türkiye'yi temsil eden Eskişehirli milli yüzücüler, antrenörleriyle birlikte Eskişehir Gençlik Spor İl Müdürü Hasan Kalın'ı ziyaret ederek başarı dileklerini aldılar.

Eskişehirli milli yüzücüler ve antrenörleri Mehmet Bayrak, Eskişehir Gençlik Spor İl Müdürü Hasan Kalın'ı ziyaret etti.

Uluslararası arenalarda ülkemizi temsil ederek başarılara imza atan Eskişehirli milli yüzücüler Sümeyye Boyacı, Eymen Sarıtaş, Baran Doruk ile milli takım adayı Ahmet Çınar Bakkal ve genç sporcuların antrenörü Mehmet Bayrak Eskişehir Gençlik Spor İl Müdürü Hasan Kalın'ı ziyaret etti. Kalın, genç sporculara başarı dileklerini iletti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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