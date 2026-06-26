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30 yıldır soba, mangal ve barbekü üretimi yapıyor

30 yıldır soba, mangal ve barbekü üretimi yapıyor
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Eskişehirli esnaf Gökhan Duru, 10 yaşında başladığı soba, mangal ve barbekü üretimine 30 yılı aşkın süredir devam ediyor. Artan maliyetler, sıcak hava ve orman yasakları nedeniyle satışların durgunlaştığını belirten Duru, fiyatların 300 TL'den 15 bin TL'ye kadar değiştiğini, özel tasarım mangal taleplerini iki günde tamamladıklarını söyledi.

Eskişehirli esnaf Gökhan Duru 10 yaşında başladığı soba, mangal ve barbekü üretimine 30 yılı aşkın devam ediyor.

Kışları soba, yazları ise mangal ve barbekü üretimi yapan Duru artan maliyet, sıcak hava şartları ve orman yasakları sebebiyle satışların önceki seneler göre durulduğunu belirtti. Ürünlerinin çeşitliliğinin geniş olduğunu ve fiyatlarının ürünün çeşitli özelliklerine göre değiştiğini belirten Duru, "Ürün yelpazemiz oldukça geniş. Fiyatlarımız 300-400 TL'den başlayıp 15 bin TL'ye kadar çıkıyor. Fiyatlar, ürünün boyutuna, malzeme kalınlığına ve boyalı olup olmamasına göre farklılık gösteriyor. Özellikle lokantalarla profesyonel düzeyde çalıştığımız için malzeme kalitesine büyük önem veriyoruz. Çünkü mangalın malzemesi ne kadar kalın olursa et de o kadar iyi pişiyor" şeklinde konuştu.

"Özel tasarım mangal üretiyoruz"

Vatandaşlardan gelen özel tasarım taleplerini değerlendirip sıfırdan ürün tasarladığını da söyleyen esnaf Gökhan Duru, "Vatandaşlarımızdan gelen özel mangal taleplerini de değerlendirip sıfırdan başlayan özel bir tasarımı iki gün içinde tamamlıyoruz" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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