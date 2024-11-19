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Eskişehirli Duru Sahra Olcay Avrupa Taekwondo Şampiyonası'nda Gümüş Madalya Kazandı

Eskişehirli Duru Sahra Olcay Avrupa Taekwondo Şampiyonası'nda Gümüş Madalya Kazandı
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Arnavutluk'ta düzenlenen Avrupa Taekwondo Çocuklar ve Yıldızlar Şampiyonası'nda Avrupa 2.'si olan Eskişehirli sporcu Duru Sahra Olcay, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın'ı ziyaret etti. 7-9 Kasım 2024 tarihlerinde gerçekleşen şampiyonada Türkiye'yi 45 sporcu temsil etti.

Arnavutluk'ta düzenlenen Avrupa Taekwondo Çocuklar ve Yıldızlar Şampiyonası'nda Avrupa 2.'si olan Eskişehirli sporcu Duru Sahra Olcay ve antrenörü, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın'ı ziyaret etti.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da 7-9 Kasım 2024 tarihleri arasında düzenlenen Avrupa Taekwondo Çocuklar ve Yıldızlar Şampiyonası'nda, ülkemizi 45 sporcu temsil etti. Eskişehirli sporcu Duru Sahra Olcay da, Arnavutluk'ta düzenlenen şampiyonadan Avrupa 2'ncisi olarak gümüş madalya ile döndü.

Genç sporcu Duru Sahra Olcay ve antrenörü Hatice Kübra Yangın, Eskişehir Gençlik Spor İl Müdürü Hasan Kalın'ı ziyaret etti. Kalın, genç sporcuyu tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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