Eskişehir'de çiçekçilik yapan Cemil Demirkol, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde yoğunluğun beklentileri doğrultusunda gerçekleştiğini, ancak market ve züccaciye gibi farklı işletmelerin de çiçek satmaya başlamasıyla birlikte çiçekçilere olan talebin geçmiş yıllara kıyasla azaldığını söyledi.

Eskişehir'de çiçekçilik işletmeciliği yapan Cemil Demirkol, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yaşanan hareketliliği değerlendirdi. Tüm eğitimcilerin Öğretmenler Günü'nü kutlayan Demirkol, mevcut talebin beklentilerini karşıladığını ancak eski yıllardaki yoğunluğun yaşanmadığını belirtti. Farklı sektörlerdeki işletmelerin çiçek satışına yönelmesinin esnafı etkilediğine dikkat çeken Demirkol, "24 Kasım Öğretmenler Günümüz beklediğimiz gibi geçti sayılır. Tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutlarız. Beklediğimiz bir yoğunluk vardı zaten ama eski yıllardaki gibi çok fazla bir yoğunluk kalmadı. Marketlerin ya da züccaciyelerin bile çiçek sattığı bir dönemde maalesef çiçekçilere olan talep geçmiş yıllara göre biraz daha azaldı" dedi.

Karanfil, gül ve orkide ön planda

Vatandaşların öğretmenlerine hediye etmek için tercih ettiği çiçek türlerine de değinen Demirkol, hem hazır aranjmanların hem de özel siparişlerin ilgi gördüğünü ifade etti. Demirkol, "Öğretmenlerimiz için karanfil, tek gül, orkide ya da buket genelde en çok tercih edilen çiçeklerin arasında yer alıyor. Müşterilerimiz için kişiye özel tasarımlarımız da mevcut, doğrudan gelip alabilecekleri hazır tasarımlarımız da bulunuyor" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı