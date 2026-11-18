Eskişehir'de balıkçılık yapan Erkan Arslanbenzer, tüketiciler için bilinçli tüketimin önemine dikkat çekerek taze balık seçimi ve doğru saklama şartları hakkında önemli uyarılarda bulundu

Eskişehir'de sonbaharla başlayan balık tezgahlarındaki bolluk ve bereket, aralık ayına girilirken de hız kesmeden devam ediyor. Eskişehir Odunpazarı ilçesi Arifiye Mahallesi'nde, Taşbaşı İş Merkezi karşısında esnaflık yapan Erkan Arslanbenzer, sezonun bereketli sürdüğünü belirtti. Tezgahlardaki taze balıkların Karadeniz'den özellikle Zonguldak, Sinop ve Ereğli bölgelerinden Eskişehir 'e getirildiğini ifade eden Arslanbenzer piyasayı ve fiyatları değerlendiren Arslanbenzer, tezgahlardaki bolluk ve uygun fiyatların yanı sıra bu durumun bilinçli tüketimle birleşmesi gerektiğine işaret ederek "Ekim ayından bu yana tezgahlarda palamut ve hamsi bolluğu yaşanıyor ve bu durum devam ediyor. Palamudun tanesi yaklaşık 1 kilo gelmekte ve fiyatı 100 ila 125 lira arasında değişiyor. Hamsinin kilogram fiyatı ise halen 250 lira civarında. Ancak, bu bereketli ve uygun fiyatlı ürünleri tüketirken bilinçli hareket etmek, sağlığımız ve lezzet açısından büyük önem taşıyor." dedi.

"Balığı temizletmeden bütün olarak derin dondurucuya atın"

Uzun süreli saklama şartları hakkında uyarılarda bulunan Erkan Arslanbenzer, balığın temizlenmesinin koku sinmesine yol açtığını belirterek şunları kaydetti:

"Palamudu derin dondurucuya bütün olarak atmalarını tavsiye ediyorum. Balık temizlenince şok kokusu ete giriyor. Ama bütün atıp streçler veya vakum yaparlarsa daha uzun bekleme süresi olur. Ayıklandığı zaman balığın eti açıkta kalıyor, poşete koysalar dahi dondurucu kokusu ve ağır kokular siner, ancak bütün koyarlarsa balığın içine hiçbir şey giremez. Balık temizlenip iç organları çıkarılarak, dilimlenip veya fileto yapılarak açıkta bırakıldığında, ya da doğrudan poşete konulduğunda etin dış hava ile teması artar. Derisi veya koruyucu katmanı kalmadığı için derin dondurucudaki diğer gıdaların kokusunu, nemini veya dondurucunun o ağır kokusunu içine çeker. Ben sadece streçlere sarıp derin dondurucuya atmalarını tavsiye ediyorum."

"Balığı poşette değil, tabağa alarak saklayın"

Bilinçli ve sağlıklı tüketim için balığın evde doğru muhafaza edilmesi gerektiğini belirten Erkan Arslanbenzer, kısa süreli saklama şartları hakkında şunları söyledi:

"Birkaç gün içinde tüketilecek balıklar derin dondurucuya değil, buzdolabının normal soğutucu kısmına konulmalıdır. Vatandaşlarımız balığı poşetten çıkarıp bir tabağa almalı ve hava almasını sağlamalıdır. Aksi takdirde balıklar poşet içinde terleme yapar, solar ve buzdolabındaki diğer kokuları içine çeker."

Arslanbenzer, tezgahlardaki bu bolluk ve hareketliliğin kış sonuna kadar sürmesini beklediklerini ifade ederek vatandaşlara sağlıklı ve bilinçli tüketim çağrısında bulundu.

Balık alırken nelere dikkat edilmeli

Bilinçli tüketimin en temel unsurunun tazelik olduğunu vurgulayan Erkan Arslanbenzer, balık seçiminin püf noktalarını şöyle sıraladı:

"Balık alırken öncelikle gözlerine ve halk arasında kulağı olarak bilinen solungaçlarına dikkat edilmeli. Balığın solungaçlarının canlı ve kırmızı renkte olması gerekir. 1-2 günlük balığın solungaçları rengini korurken, 3 günü bulan balıklarda bu kırmızılık kaybolmaya başlar ve bayatlama sinyali verir."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı