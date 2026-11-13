Eskişehir Valisi Yılmaz, Mahmudiye'de termal serada domates hasadına katıldı

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Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Mahmudiye ilçesinde termal suyla ısıtılan yaklaşık 100 dönümlük teknolojik serayı ziyaret ederek domates hasadına katıldı.

Vali Dr. Erdinç Yılmaz, ilçe ziyaretleri kapsamında Mahmudiye'de faaliyet gösteren üretim tesisinde incelemelerde bulundu. Termal suyla ısıtılan ve ileri teknolojiyle donatılan yaklaşık 100 dönümlük sera alanını gezen Vali Yılmaz, işletme yetkililerinden topraksız tarım uygulamaları ve salkım domates üretimi hakkında detaylı bilgi aldı.

Ziyaret kapsamında üretim alanındaki çalışmaları yerinde takip eden Vali Yılmaz, bir süre işçilerle birlikte domates hasadı gerçekleştirdi. Vali Yılmaz, bölgedeki modern tarım yatırımlarının ve teknolojik üretim modellerinin önemine dikkat çekerek işletme yetkilileri ile çalışanlara kolaylıklar diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı