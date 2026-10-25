Eskişehir Valisi Yılmaz, Eskişehirspor'u 2-2'lik beraberlik sonrası tebrik etti

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Eskişehirspor'un dün sahasında Bursa Yıldırımspor ile 2-2 berabere kaldığı müsabakanın ardından teknik heyet ve futbolcuları ortaya koydukları mücadeleden dolayı tebrik etti.

Eskişehirspor, sahasında ağırladığı Bursa Yıldırımspor karşısında sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, kentin takıma olan inancını ve birlikteliğini vurguladı.

"Mücadelemizden vazgeçmeden, inancımızla yürümeye devam!"

Eskişehirspor'un hak ettiği yerlere ulaşacağına inandığını belirten Vali Yılmaz, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Mücadelemizden vazgeçmeden, inancımızla yürümeye devam! Eskişehirspor'umuzun Bursa Yıldırımspor karşısında ortaya koyduğu mücadele için futbolcularımızı ve teknik heyetimizi tebrik ediyorum. Elbette gönlümüzden geçen, galibiyetle şehrimize sevinç yaşatmaktı. Ancak biliyoruz ki bu büyük arma için mücadele, inanç ve birliktelik her zaman en büyük gücümüzdür. Es-Es ruhu; son düdüğe kadar mücadele etmek, her şartta armasının yanında durmak ve inancını asla kaybetmemektir. Şimdi hedeflerimize daha güçlü adımlarla ilerleme zamanı. Bu şehir takımına inanıyor, bu taraftar armasını yüreğinde taşıyor. Yolumuz uzun, hedefimiz büyük! Eskişehirspor'umuzun hak ettiği yerlere ulaşacağına olan inancımız tam. Birlikte inanacak, birlikte mücadele edecek, birlikte başaracağız. Haydi Es-Es! Seninleyiz, sonuna kadar!"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı