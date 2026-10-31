Eskişehir Valisi Yılmaz, 1968'de kurulan ESO'nun yıl dönümünü kutladı

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, 1 Kasım 1968 tarihinde kurulan Eskişehir Sanayi Odası'nın (ESO) kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Vali Erdinç Yılmaz yayımladığı mesajda, Eskişehir Sanayi Odası'nın yarım asrı aşan köklü geçmişiyle kentin ekonomik kalkınmasındaki en büyük itici güçlerden biri olduğunu belirtti. Eskişehir'in Türkiye'nin en önemli endüstri üslerinden biri konumuna gelmesinde odanın yenilikçi vizyonu ile müteşebbislerin gayretlerinin bulunduğunu vurgulayan Yılmaz; havacılık, makine ve ileri teknoloji sektörlerinde gerçekleştirilen ihracat hamlelerinin kentin küresel pazarlardaki rekabet gücünü artırdığını kaydetti.

? Vali Yılmaz yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

?"1 Kasım 1968 tarihinde kurulan ve yarım asrı aşan köklü geçmişiyle şehrimizin ekonomik kalkınmasının en büyük itici güçlerinden biri olan Eskişehir Sanayi Odası'nın kuruluş yıldönümünü en içten dileklerimle kutluyorum. Anadolu'nun sanayi ve üretimdeki parlayan yıldızı Eskişehir'in, bugün Türkiye'nin en önemli endüstri üslerinden biri konumuna gelmesinde; Odamızın yenilikçi vizyonu ve müteşebbislerimizin üstün gayretleri yatmaktadır."

?Eskişehir sanayisinin yüksek katma değerli ihracat rakamlarına ve çevreci vizyonuna dikkat çeken Vali Erdinç Yılmaz, mesajını şöyle sürdürdü:

?"Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşları arasında yer alan firmalarımızın elde ettiği başarılar ve Odamızın yönlendirmesiyle ulaşılan yüksek katma değerli ihracat rakamları, Eskişehir'in ülke ekonomisindeki vazgeçilmez yerini ve sıralamalardaki sarsılmaz gücünü bir kez daha tescil etmektedir. Havacılık, makine ve ileri teknoloji gerektiren pek çok sektörde gerçekleştirilen ihracat hamleleri, şehrimizin küresel pazarlardaki rekabet gücünü her geçen gün artırmaktadır. Tüm bu üretim ve ihracat başarılarının yanı sıra; Eskişehir Sanayi Odası'nın öncülüğünde yürütülen 'Yeşil Sanayi' vizyonu, Türkiye'ye örnek teşkil eden tarihi bir adımdır. Karbon ayak izini düşürmeye yönelik sürdürülebilirlik hamleleri, çevreci üretim modelleri ve doğaya saygılı endüstriyel dönüşüm projeleri, Eskişehir sanayisinin sadece bugünü değil, geleceği de güvence altına aldığının en somut göstergesidir. Doğayla uyumlu, yeşil ve rekabetçi bir sanayi altyapısı inşa etme yolunda attığınız öncü adımlar her türlü takdirin üzerindedir."

Vali Yılmaz, mesajının sonunda sanayicilere teşekkür ederek, "Bu anlamlı gün vesilesiyle Eskişehir'in üretim, istihdam ve ihracat kapasitesini durmaksızın daha ileriye taşıyan, şehrimize ve ülkemize eşsiz bir değer katan şahsınız başta olmak üzere, tüm Yönetim Kurulu üyelerinize ve üreten Eskişehir'in fedakar sanayicilerine teşekkür ediyorum. Eskişehir Sanayi Odası'nın örnek teşkil eden başarılı çalışmalarının artarak devam etmesini temenni ediyor, kuruluş yıldönümünüzü tebrik ediyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı