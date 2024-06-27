Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Turizm Çalıştayı Sonuçlarını Değerlendirdi

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, gerçekleştirilen Eskişehir Turizm Çalıştayı sonrası yapılan çalışmalar ve elde edilen sonuçlarla ilgili moderatörlerden bilgi aldı.

Eskişehir'in turizm potansiyelinin araştırılması ve ülke ekonomisine katkısının artırılması amacıyla Eskişehir Valiliği himayesinde Eskişehir Turizm Çalıştayı düzenlendi. Çalıştay sonrası yapılan çalışmalar ve elde edilen sonuçlar hakkında moderatörler tarafından Vali Hüseyin Aksoy'a sunumlar yapıldı. Jeoturizm Moderatörü Prof. Dr. Semra Günay, Şehir Turizm Moderatörü Prof. Dr. Cihan Seçilmiş, Tanıtım Moderatörü Prof. Dr. Metin Argan, Kültür Turizm Moderatörü Prof. Dr. Mustafa Çakır, çalıştay sonrası hazırladıkları rapor sunumlarını gerçekleştirdi. - ESKİŞEHİR