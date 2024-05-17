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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy Çiftçilere Domates Fidesi Dağıttı

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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Eskişehir'de Domates Bereketi Projesi kapsamında çiftçilere domates fidesi dağıttı. Proje kapsamında Tepebaşı, Alpu, Odunpazarı ve Mihalgazi İlçelerinde 370 bin adet Troy çeşidi domates fidesi dağıtıldı.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy Eskişehir'de Domates Bereketi Projesi çerçevesinde çiftçilere domates fidesi dağıttı.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen "Eskişehir'de Domates Bereketi Projesi" kapsamında çiftçilere domates fidesi dağıttı. Vali Aksoy yaptığı konuşmada, "Projede emeği geçen ve buraya gelerek fide dağıtım törenine katılan herkese teşekkür ediyorum. Sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum" dedi.

Tepebaşı, Alpu, Odunpazarı ve Mihalgazi İlçelerinde 370 bin adet Troy çeşidi domates fidesi dağıtıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hüseyin Aksoy Odunpazarı Mihalgazi Eskişehir Tepebaşı Alpu Yerel Ekonomi Güncel Haberler

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