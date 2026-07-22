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Tei Fabrikasında Yangın: Ekiplerin Müdahalesi Sürüyor

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Eskişehir'deki TUSAŞ Motor Sanayii (TEI) yerleşkesinde, fabrikanın yıkama bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

(ESKİŞEHİR) -Eskişehir'de TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) yerleşkesinde, fabrikanın yıkama bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

Edinilen bilgilere göre, yangın TEİ tesislerinin yıkama bölümünde başladı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: ANKA
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