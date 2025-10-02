Eskişehir Model Fabrika'da Yalın Üretim için Öğren-Dönüş Programı Başladı

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) bünyesinde faaliyet gösteren Eskişehir Model Fabrika'da 6. Öğren-Dönüş Programı hayata geçirildi.

Katılımcı firmalara yalın üretim kültürünü kazandırmayı amaçlayan ve gerçek üretim ortamında hata yapma özgürlüğü sunarak deneyimsel öğrenme yöntemleriyle eğitim imkanı sağlayan programın ilk aşamasında, yalın felsefenin temel prensipleri ele alındı. Katılımcılar, gerçekleştirilen 'israf yürüyüşü atölyesi' ile üretim süreçlerindeki 8 temel israfı yerinde gözlemledi. Ardından, montaj hattında yapılan aktivite örneklemeleri ile değer katan ve katmayan faaliyetler incelendi. Ayrıca, gölgeleme ve standart zaman konularında yapılan iyileştirmeler sayesinde montaj adımlarının nasıl standartlaştırılabileceğine dair uygulamalar gerçekleştirildi. Katılımcıların aktif olarak yer aldığı program, bilgi dolu ve verimli bir proje süreci olarak öne çıktı. - ESKİŞEHİR