Eskişehir haberi... Eskişehir'de Otopark Görevlilerine Mesleki Yeterlilik Sınavı

Eskişehir haber: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi iştiraki KENTAŞ bünyesinde görev yapan kapalı ve cadde otopark görevlileri, aldıkları eğitim sonrası Çalışma Bakanlığı Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından düzenlenen uygulamalı ve yazılı sınavlara katıldı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi iştiraki KENTAŞ bünyesinde görev yapan kapalı ve cadde otopark görevlileri, aldıkları eğitim sonrası Çalışma Bakanlığı Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından düzenlenen uygulamalı ve yazılı sınavlara katıldı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, hizmet kalitesini ve vatandaş memnuniyeti artırmak amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda otopark sektörünün öncülerinden İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İSPARK ve UGETAM ile Otopark İşletmecileri Derneği tarafından Eskişehir Büyükşehir Belediyesi iştiraki KENTAŞ bünyesinde görev yapan toplam 75 otopark görevlisine yönelik 'Ulusal Mesleki Yeterlilik' eğitim ve sınavları yapılıyor.

Eskişehir'de hizmet kalitesinin artırılmasını hedefleyen çalışmada İSPARK ve UGETAM tarafından personele ilk olarak mesleki yeterlilik eğitimleri veriliyor. Otopark görevlilerinin olası karşılaşacağı durum ve olayların da değerlendirildiği eğitimlerin ardından personel ilgili konularda sınavlara tabi tutuluyor. Kamera ile kayıt altına alınan süreçte personel tek tek hem uygulamalı hem yazılı sınava girerken, başarılı olanlara Çalışma Bakanlığı Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından 'Mesleki Yeterlilik Belgesi' verilerek yeni kimlik kartları düzenleniyor.

KENTAŞ yetkilileri, eğitim, uygulamalı ve yazılı sınavın gerçekleştiği faaliyet kapsamında göreve yeni başlayan personeller için eylül ayında da çalışmanın yapılacağını kaydetti.