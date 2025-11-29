Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın, Sarıcakaya Gençlik Merkezi'ni Ziyaret Etti

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın, Sarıcakaya Gençlik Merkezi'nde yürütülen faaliyetlerle ilgili incelemede bulundu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nce, gençlerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla yapılan çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede İl Müdürü Hasan Kalın, Sarıcakaya Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti. Kalın, merkezde yürütülen faaliyetleri yerinde inceleyip ilgililerden bilgi aldı. - ESKİŞEHİR