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Eskişehir, En Düşük Hanehalkı Büyüklüğüne Sahip İller Arasında

Eskişehir, En Düşük Hanehalkı Büyüklüğüne Sahip İller Arasında
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Eskişehir'in ortalama hanehalkı büyüklüğü 2,59 ile en düşük iller arasında yer aldı. Geniş aileden oluşan hanehalklarının oranı ise yüzde 9,2 ile Eskişehir'de en düşük seviyede bulunuyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eskişehir'in 2,59 ortalama hanehalkı büyüklüğü ile bu oranın en düşük olduğu iller arasında yer aldığını açıkladı. Ayrıca, geniş aileden oluşan hanehalklarının oranının en düşük olduğu ilin yüzde 9,2 ile Eskişehir olduğu belirtildi.

TÜİK, 'İstatistiklerle Aile, 2024' verilerini yayımladı. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, Türkiye'de 2008 yılında 4 kişi olan ortalama hanehalkı büyüklüğünün, azalma eğilimi göstererek 2024 yılında 3,11 kişiye düştüğü görüldü. Türkiye'de 2024 yılında ortalama hanehalkı büyüklüğünün en yüksek olduğu il, 4,85 kişi ile Şırnak oldu. Şırnak ilini 4,63 kişi ile Şanlıurfa ve 4,50 kişi ile Batman izledi. Ortalama hanehalkı büyüklüğünün en düşük olduğu iller ise 2,53 kişi ile Giresun ve Çanakkale oldu. Bu illeri, 2,55 kişi ile Tunceli ve 2,59 kişi ile Eskişehir izledi.

Geniş aileden oluşan hanehalklarının oranının en yüksek olduğu il Hakkari oldu

2024 yılında geniş aileden oluşan hanehalklarının oranının en yüksek olduğu il yüzde 20,3 ile Hakkari oldu. Hakkari ilini yüzde 18,7 ile Batman, yüzde 17,9 ile Bartın izledi. Bu oranının en düşük olduğu il ise yüzde 9,2 ile Eskişehir oldu. Eskişehir ilini yüzde 10,1 ile Ankara ve Çanakkale izledi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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