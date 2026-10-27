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Eskişehir'de yurt personeline diyetisyenlerce beslenme hizmeti eğitimi verildi

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Eskişehir'de yurt personeline diyetisyenlerce beslenme hizmeti eğitimi verildi
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Eskişehir'de öğrenci yurtlarında beslenme hizmetlerinin kalitesini artırmak için düzenlenen eğitimler tamamlandı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü diyetisyenlerince işletme ve yurt personeline doğru ve güvenli uygulama, risklerin azaltılması ve hizmet standartları anlatıldı.

Eskişehir'de öğrenci yurtlarında sunulan beslenme hizmetlerinin kalitesini artırmak ve güvenli hizmet anlayışını güçlendirmek amacıyla düzenlenen eğitimler tamamlandı.

İl genelindeki tüm yurtlarda beslenme hizmetlerinin kalitesini artırmak amacıyla eğitimler gerçekleştirildi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü diyetisyenleri tarafından işletme ve yurt personellerine verilen eğitimlerde, beslenme hizmetlerinin doğru ve güvenli şekilde uygulanması, muhtemel risklerin en aza indirilmesi ve hizmet standartlarının geliştirilmesi konularına odaklanıldı. Öğrencilere sunulan beslenme hizmetlerinde kaliteyi artırmak ve daha güvenli bir hizmet ortamı sağlamak için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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