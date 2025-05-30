Eskişehir'de Yaz Öncesi Güneş Gözlüğü Satışları Artıyor

Eskişehir'de bir gözlük mağazasında optisyen olarak çalışan Çiğdem Salman, yaz sezonu öncesi güneş gözlüğü fiyatlarının daha uygun olduğu ve bu nedenle satışlarda artış yaşadığını dile getirdi.

Havaların ısınması ve yaz sezonunun yaklaşmasıyla birlikte güneş gözlüklerine olan talep de artıyor. Vatandaşlar, pek çok marka ve modele ait yüzlerce seçenek arasından tarzlarına ve bütçelerine uygun olan modelleri seçerken, aynı zamanda gözlerini de zararlı güneş ışınlarından koruyor. Eskişehir'de bir gözlük mağazasında optisyen olan Çiğdem Salman, 2025 yılındaki gözlük trendlerini değerlendirerek, özellikle sezon açılmadan önce gözlüklerin çok daha uygun fiyata alınabileceğini belirtti.

.."Vatandaşlarımıza kesinlikle işportadan ucuz gözlük almamalarını tavsiye ediyorum"

..Yaz sezonu öncesi güneş gözlüklerinde daha çok tercih edilen modelleri paylaşan Salman, bununla birlikte güneş gözlüklerinin ultraviyole (UV) ışınlarına karşı koruma barındırmasının önemine ve gerekliliğine de dikkat çekti. Bir optik dükkanından alınacak gözlüklerin ucuz olanlara göre çok daha güvenli ve sağlıklı bir kullanım sağlayacağını ifade eden Salman, "Bu sene çerçevesiz gözlükler çok moda. Aynı şekilde mavi ve yeşil camlı gözlükler de çok popüler. Biz tabii trendlerden daha çok müşterinin yüzüne uygun olacak modelleri önermeye çalışıyoruz. Çünkü esas olan gözlüğün müşterinin yüzüne uygun olması, yüzüne oturması ve rahat kullanabilmesi. Bir optisyen olarak vatandaşlarımıza kesinlikle işportadan ucuz gözlük almamalarını tavsiye ediyorum. Herhangi bir optikçiden alacakları bütün gözlükler yüzde 400 UV korumalıdır; o yüzden gönül rahatlığıyla kullanabilirler" şeklinde konuştu.

"Bir güneş gözlüğü için ortalama bin lira gibi bir bütçeyle başlamak gerekir"

Fiyatların markalara ve kaliteye göre değişiklik gösterdiğini dile getiren Salman, müşterilerin bilindik marka ve modellere daha çok yöneldiğini ve tercihlerin de bu yönde yoğunlaştığını paylaştı. Konuyla ilgili olarak Salman, "Tanınmış ve bilinen markaların gözlükleri tabii biraz daha yüksek fiyatlı oluyor. Bir güneş gözlüğü için ortalama bin lira gibi bir bütçeyle başlamak gerekir, 5-6 bin lira arasında değişiklik gösterir. Şu an satışlar çok yoğun bir şekilde başladı ve devam ediyor, Anneler Günü için çok fazla gözlük sattık mesela. Şimdi tam sezon açılmadan önce fiyatlar da indirimde olduğu için satışlarımız çok fazla, çünkü yazın sezon açıldıktan sonra yeni modeller geleceği için fiyatlar da ister istemez yükselecek" ifadelerine yer verdi. - ESKİŞEHİR