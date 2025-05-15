Eskişehir'de Yaz Mevsimi Ayakkabı Tercihlerini Değiştiriyor

Eskişehir'de Yaz Mevsimi Ayakkabı Tercihlerini Değiştiriyor
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Eskişehir'de sıcak havaların etkisiyle kadınlar arasında sandalet ve terlik satışları artarken, plajda deri terlik yerine plastik terlik önerildi.

Eskişehir'de yaz mevsiminin kendini hissettirmesiyle birlikte ayakkabı tercihlerinde de değişiklik yaşanıyor.

Köprübaşı Caddesi'nde uzun yıllardır hizmet veren Hasan Hüseyin Yerler, özellikle kadınlar arasında sandalet ve terlik satışlarının arttığını belirtiyor. Yerler, "Yaklaşık 20 yıldır bu sektördeyim, senelerdir Köprübaşı caddesinde hizmet veriyoruz. Havaların ısınmasıyla birlikte en çok tercih edilenler terlik ve sandalet, özellikle de kadınlar tarafından tercih ediliyor. Çocuklar için sandalet fazla revaçta değil, genellikle spor ayakkabı kullanıyorlar. Spor ayakkabı dört mevsim tercih ediliyor ama bu sıralarda özellikle orta yaş kadın kesimde sandalet daha fazla tercih ediliyor." dedi.

"Plajda plastik terlik tercih edilmeli"

Terlik satışlarında artış yaşanırken dikkat edilmesi gereken noktalara da değinen Hasan Hüseyin Yerler, "Yazın gelmesiyle de en çok yapılan hatalardan biri plajda deri terlik tercih edilmesi. Plajda veya su kenarlarında plastik terliklerden tercih etmeliler, hem kullanımı rahat hem de deriye göre daha uzun ömürlü. Bayram sonrası satışlarda biraz durgunluk oldu ama bayrama doğru tekrar bir hareketlilik bekliyoruz" diye anlattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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