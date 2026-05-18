Eskişehir'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 400 bin 886'ya ulaştı

Güncelleme:
TÜİK verilerine göre, Nisan ayı sonu itibarıyla Eskişehir'de trafiğe kayıtlı araç sayısı bir önceki aya göre 2 bin 176 artarak 400 bin 886 oldu. En fazla kayıt otomobil, motosiklet ve kamyonette görüldü.

TÜİK'ten edinilen bilgiye göre, nisan ayı sonu itibari ile trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı bir önceki aya göre 2 bin 176 adet artarak 400 bin 886 oldu. Eskişehir'deki taşıtların 221 bin 470 adetini otomobil, 71 bin 602 adetini motosiklet, 57 bin 825 adetini kamyonet, 29 bin 194 adetini traktör, 12 bin 23 adetini kamyon, 4 bin 630 adetini minibüs, 2 bin 722 adetini otobüs, bin 420 adetini de özel amaçlı taşıtlar oluşturuyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
