Eskişehir'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 400 bine yaklaştı

TÜİK verilerine göre, Eskişehir'de trafiğe kayıtlı araç sayısı Aralık ayı itibarıyla 394 bin 51'e ulaştı. Bir önceki aya göre 2 bin 721 adet artış kaydedildi. Eskişehir'deki araçların büyük kısmı otomobillerden oluşuyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Eskişehir'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 394 bin 51 'e ulaştı.

TÜİK' ten edinilen bilgiye göre, Aralık ayı sonu itibari ile trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı bir önceki aya göre 2 bin 721 adet artarak, 394 bin 51 'e ulaştı.

Eskişehir'deki taşıtların 217 bin 866 adeti otomobil, 69 bin 330'u motosiklet, 57 bin 203 adeti kamyonet, 29 bin 103 adeti traktör, 11 bin 894 adeti kamyon, 4 bin 583 adeti minibüs, 2 bin 706 adeti otobüs, bin 366 adeti ise özel amaçlı taşıtlar oluşturuyor.

Ülke genelinde ise trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Aralık ayı sonu itibarıyla 33 milyon 612 bin 650'e ulaştı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
