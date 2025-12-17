Haberler

Eskişehir'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 391 bin 330'a ulaştı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TÜİK, Eskişehir'de trafiğe kayıtlı araç sayısının kasım ayı itibarıyla 391 bin 330'a yükseldiğini açıkladı. Bu sayı bir önceki aya göre bin 904 araç artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eskişehir'de trafiğe kayıtlı araç sayısının 391 bin 330'a ulaştığını açıkladı.

TÜİK'ten edinilen bilgiye göre, kasım ayı sonu itibari ile trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı bir önceki aya göre bin 904 adet artarak, 391 bin 330'a ulaştı. Eskişehir'deki taşıtların 216 bin 119 adeti otomobil, 68 bin 715'i motosiklet, 56 bin 963 adeti kamyonet, 29 bin 77 adeti traktör, 11 bin 890 adeti kamyon, 4 bin 566 adeti minibüs, 2 bin 664 adeti otobüs, bin 336 adetinin ise özel amaçlı taşıtların oluşturduğu belirtildi. Ülke genelinde ise, trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısının kasım ayı sonu itibarıyla 33 milyon 371 bin 446'a ulaştığı ifade edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Türk-İş'ten Bakan Işıkhan'a tepki: Bizimle kimse görüşmedi, komisyonda olmayacağız

Bakan Işıkhan'ın sarf ettiği cümle Türk-İş'i küplere bindirdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'un göbeğinde güpegündüz infaz

İşlek caddede güpegündüz infaz
Genç kadının isyanı: Tecavüz edince evlendik, aynı gün şiddet başladı

Genç kadının isyanı: Tecavüz edince evlendik, aynı gün şiddet başladı
Avrupa'yı alarma geçiren virüs Türkiye'de! Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama var

Kabus bitmiyor! Türkiye'ye yayılan virüs için Bakanlıktan açıklama var
Huzurevinde eldivenli dehşet! Görüntülerin ardından bakanlık harekete geçti

Huzurevinde eldivenli dehşet! Bakanlık harekete geçti
İstanbul'un göbeğinde güpegündüz infaz

İşlek caddede güpegündüz infaz
Fatih Terim'in soyunma odası konuşması yeniden gündemde

Okan Buruk'a dikkat! Yıllar sonra viral olan video
Yavuz Ağıralioğlu, Oktayları karıştırıp 'O bir hayvan' dedi; ortalık toz duman oldu

Oktayları karıştırıp "O bir hayvan" dedi; ortalık toz duman oldu
Beşiktaş'ta deprem! Sergen Yalçın 2 isme 'Güle güle' dedi

Beşiktaş'ta deprem! 2 isme "Güle güle" dedi
Öpüşme sahnesi ve kaza! Hayal Köseoğlu gelen tepkilere sert çıktı

Dizinin final kararının ardından gelen tepkilere sert yanıt verdi
Tedesco'nun maaşı tartışma yarattı

Fener'den aldığı maaş tartışma yarattı
AK Parti'den milletvekili mi olacak? Kenan İmirzalıoğlu'ndan bomba iddiaya yanıt

AK Parti'den vekil mi oluyor? Kenan'dan bomba iddiaya yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşı kara kara düşündüren artış için indirim yetkisini kullanacak

Vatandaşı düşündüren artış için indirim yetkisini kullanacak
39 yaşındaki Edin Dzeko'ya talip var

39 yaşındaki Dzeko'ya talip var
title