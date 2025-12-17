Eskişehir'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 391 bin 330'a ulaştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eskişehir'de trafiğe kayıtlı araç sayısının 391 bin 330'a ulaştığını açıkladı.

TÜİK'ten edinilen bilgiye göre, kasım ayı sonu itibari ile trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı bir önceki aya göre bin 904 adet artarak, 391 bin 330'a ulaştı. Eskişehir'deki taşıtların 216 bin 119 adeti otomobil, 68 bin 715'i motosiklet, 56 bin 963 adeti kamyonet, 29 bin 77 adeti traktör, 11 bin 890 adeti kamyon, 4 bin 566 adeti minibüs, 2 bin 664 adeti otobüs, bin 336 adetinin ise özel amaçlı taşıtların oluşturduğu belirtildi. Ülke genelinde ise, trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısının kasım ayı sonu itibarıyla 33 milyon 371 bin 446'a ulaştığı ifade edildi. - ESKİŞEHİR