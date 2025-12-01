Haberler

Eskişehir'de Tohumluk Üretimi İçin Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi

Eskişehir'de Tohumluk Üretimi İçin Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, tohumluk üretimi yapan 13 firma temsilcisiyle bir toplantı düzenledi. Toplantıda 2026 üretim yılına yönelik özel üretim alanları ve bitkisel üretim planlaması ele alındı.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce tohumluk üretimi yapan 13 firma temsilcisinin katılımıyla, özel üretim alanları ve bitkisel üretim planlaması hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantı, Sazova Kampüsü'nde gerçekleştirildi. 2026 üretim yılı tohumluk özel üretim alanları ve bitkisel üretim planlamasının ele alındığı toplantıda, bitkisel üretim planlaması kapsamındaki ürünler ve Eskişehir havzalarında ekimine müsaade edilenler ile su kısıtı olan havzalarda uygulanan münavebe kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı. Tohumluk üretim alanları belirlenirken, özel üretim alanları ile ilgili karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Üretici firmalardan, tohumluk planlama ve münavebe kurallarına uyulması konusunda hassasiyet göstermeleri istendi.

Programa; Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Nizamettin Çetiner, Eskişehir'de tohumluk üretimi yapan 13 firmanın temsilcileri ve konu uzmanı teknik personel katılım sağladı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Bakan Şimşek, memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ipucu verdi

Memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ilk ipucunu verdi
Barzani'nin uzun namlulu peşmergelerine Cumhurbaşkanı başdanışmanlarından peş peşe tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanlarını kızdıran görüntü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Michy Batshuayi takımına 90+6'da hayat verdi

Takımı 1-0 yenikken 90+6'daki penaltıda topun başına geçti! İşte sonuç
Kapağı açan polis, fuhuş için bekleyen 9 kadınla göz göze geldi

Kapağı açan polis, fuhuş için bekleyen 9 kadınla göz göze geldi
DEM Partili Sezai Temelli'den atılan slogana müdahale eden polislere tepki

Polis atılan slogana müdahale etti, DEM Partili isim küplere bindi
3 harfli zincir markette büyük rezillik! Görenin midesi bulandı

3 harfli zincir markette büyük rezillik! Görenin midesi bulandı
Michy Batshuayi takımına 90+6'da hayat verdi

Takımı 1-0 yenikken 90+6'daki penaltıda topun başına geçti! İşte sonuç
Hırsız görünümlü cansız mankeni gören ya polisi arıyor ya da taş atıyor

Onu gören ya taş atıyor ya da telefona sarılıp polisi arıyor
Özel'in A takımı belli oldu! Kılıçdaroğlu'na yakın isimler gitti, Koç Holding'den sürpriz transfer var

Kılıçdaroğlu'na yakın isimler gitti, Koç Holding'den sürpriz transfer
Merkez nüfusu 100 bin olan Kars'ta araç sayısı 50 bini aştı

Kaos yaşanıyor! Nüfusu 100 bin olan ilimizde araç sayısı 50 bini aştı
Mustafa Destici'den radikal çıkış: Evlenmeyenleri işe almayın

Cumhur İttifakı ortağından radikal çağrı: Bu kişileri işe almayın
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin VAR hakemi belli oldu

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin VAR hakemi belli oldu
Cep telefonu aboneliğinde köklü değişim! Hatlar 3 ayda kapanacak

Cep telefonu aboneliğinde köklü değişim! Hatlar 3 ayda kapanacak
Ayasofya önündeki sirtaki gösterisi ortalığı karıştırdı

Görüntü İstanbul'dan! Videoyu izleyen "provokasyon" yorumu yapıyor
Rektör kardeşinden tartışma yaratan 'kadro' paylaşımı: Klimalı odam hazır, çatlayın

Rektörün kardeşi paylaşım yaptı, şehir ayağa kalktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.