Eskişehir'de Tohumluk Üretimi İçin Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce tohumluk üretimi yapan 13 firma temsilcisinin katılımıyla, özel üretim alanları ve bitkisel üretim planlaması hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantı, Sazova Kampüsü'nde gerçekleştirildi. 2026 üretim yılı tohumluk özel üretim alanları ve bitkisel üretim planlamasının ele alındığı toplantıda, bitkisel üretim planlaması kapsamındaki ürünler ve Eskişehir havzalarında ekimine müsaade edilenler ile su kısıtı olan havzalarda uygulanan münavebe kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı. Tohumluk üretim alanları belirlenirken, özel üretim alanları ile ilgili karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Üretici firmalardan, tohumluk planlama ve münavebe kurallarına uyulması konusunda hassasiyet göstermeleri istendi.

Programa; Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Nizamettin Çetiner, Eskişehir'de tohumluk üretimi yapan 13 firmanın temsilcileri ve konu uzmanı teknik personel katılım sağladı. - ESKİŞEHİR