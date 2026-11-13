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Eskişehir'de Ticaret İl Müdürlüğü denetimlerinde 143 bin 28 TL ceza kesildi

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Eskişehir'de Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinin denetimlerinde 67 firmada 2 bin 680 ürün incelendi ve toplam 143 bin 28 TL idari para cezası uygulandı. Haksız fiyat artışına ilişkin 14 firmada 70 ürün denetlenirken, raporlar Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na gönderildi.

Eskişehir'de Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinin denetimlerinde tespit edilen aykırılıklar için toplam 143 bin 28 TL idari para cezası uygulandı.

Eskişehir Valiliği'nin paylaştığı bilgiye göre, Ticaret İl Müdürlüğü denetim personellerinin il merkezinde ve ilçelerinde çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede, 06-12 Kasım 2026 tarihleri arasında denetimler yapıldı. Fiyat etiketi, kasa-raf uyuşmazlığı ve benzeri maddelerle ilgili olan 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun çerçevesinde, 67 firmada 2 bin 680 ürün denetlendi. Ekipler tarafından tespit edilen aykırılıklar için toplam 143 bin 28 TL idari para cezası uygulandı. Haksız fiyat artışıyla ilgili ise 14 firmada 70 ürün denetlenirken, tutulan raporlar Kanun kapsamında değerlendirilmek üzere Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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