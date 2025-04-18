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Eskişehir'de Ticaret Denetimleri: 316 Bin TL Ceza Uygulandı

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Eskişehir Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde 19 firmada toplam 316 bin 600 TL idari para cezası uygulandı. Denetimler sırasında haksız fiyat artışı ve diğer maddelerle ilgili aykırılıklar tespit edildi.

Eskişehir Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince, 19 firmada gerçekleştirilen denetimler sonucunda toplam 316 bin 600 TL idari para cezası uygulandığı açıklandı.

Eskişehir Valiliği, 11 Nisan 2025 - 17 Nisan 2025 tarihleri arasında Ticaret İl Müdürlüğü denetim personelleri tarafından denetim yapıldığını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre; il merkezinde ve ilçelerinde fiyat etiketi, kasa raf uyuşmazlığı ile benzeri maddelerle ilgili 19 firmada bin 560 ürün, haksız fiyat artışı çerçevesinde ise 95 ürün kontrol edildi. Yapılan denetimler sonucunda, tespit edilen aykırılıklar için toplam 316 bin 600 TL idari para cezası uygulandı. Haksız fiyat artışı konusunda yapılan denetimlerin kanun çerçevesinde değerlendirilmek üzere Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na gönderildiği belirtildi. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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