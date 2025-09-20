Eskişehir'de Terzilikte Artan Talep: Ekonomik Çözümler

Eskişehir'de 25 yıldır terzilik yapan Kazım Çıngırer, vatandaşların eski kıyafetlerini tadilat ettirerek değerlendirdiklerini ve bu konuda artan talepler sebebiyle işlerinin yoğun olduğunu söyledi.

Hava sıcaklıklarının düşmeye başlamasıyla birlikte giyim tarzları değişmeye başladı. Özellikle soğuk günlerde daha kalın pantolonlar ve uzun giysiler tercih edilirken, geçtiğimiz yılın aynı dönemlerinde kullandıkları eski kıyafetleri tadilat ettirerek değerlendirmek isteyen vatandaşlar terzi esnafının işini yoğunlaştırdı. Fiyatların işleme ve semte göre değiştiğini anlatan terzi esnafı Kazım Çıngırer, tadilat talep eden müşterilerinin tasarruf yapmayı amaçladıklarını ifade etti.

"Bazı müşterilerimiz aynı kıyafeti üst üste yıllarca getiriyorlar"

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan terzi Kazım Çıngırer, "Ekonomi sebebiyle vatandaşlar tadilata daha fazla önem veriyor. Yeni almak yerine eskilerini yapıyorlar. Bu durum da bizim işlerimizi yoğunlaştırıyor. Vatandaşlar, paça ve kol kısaltma işlemleri için bize geliyorlar. Burada asıl amaç bir nevi tasarruf yapmak. Pantolon fiyatları 2 bin TL olmuş. Bazı müşterilerimiz aynı kıyafeti üst üste yıllarca getiriyorlar. Bir kot pantolonu 5 defa yaptığımı bilirim. Fiyatlar işleme ve semte göre değişiyor. Mesela paçaları 50 TL'ye de yapan var, 200 TL'ye de yapan var. İnsanlar iyi, güzel olmasını istiyorlarsa pahalı yaptıracaklar ama esnaf bir insana gittikten sonra sıkıntı yok. Her türlü işi yaparız" dedi. - ESKİŞEHİR