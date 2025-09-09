Haberler

Eskişehir'de Taptuk Emre Kız Öğrenci Yurdu İnşaatı Devam Ediyor

Eskişehir'de Taptuk Emre Kız Öğrenci Yurdu İnşaatı Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vali Hüseyin Aksoy, Taptuk Emre Kız Öğrenci Yurdu inşaatında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Yurdun tamamlanmasıyla birlikte 2000 öğrenciye modern bir yaşam alanı sağlanacak.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, yapımı süren Taptuk Emre Kız Öğrenci Yurdu'nda çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Vali Hüseyin Aksoy, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın ile birlikte Taptuk Emre Kız Öğrenci Yurdu inşaatında incelemelerde bulundu. İnşaat alanında yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Aksoy, yurtta öğrencilere sunulacak imkanları yerinde değerlendirdi. Yapımı devam eden yurdun tamamlanmasıyla birlikte 2000 öğrenciye modern, güvenli ve konforlu bir yaşam alanı sağlanacağı bildirildi.

Öğrencilerin sadece barınma değil; sosyal, kültürel ve akademik gelişimlerine de katkı sağlanacağını vurgulayan Vali Hüseyin Aksoy, "Gençlerimizin en iyi şartlarda barınabilmesi için devletimizin bütün imkanlarını seferber ediyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Eşini otogarda böyle karşıladı, hastanedeki işinden oldu

Hamile eşini otogarda böyle karşıladı, hastanedeki işinden oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Derin Talu'yu havalimanında bikinili görenler gözlerine inanamadı

Derin Talu'yu havalimanında bikinili görenler gözlerine inanamadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.