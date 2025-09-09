Eskişehir'de Taptuk Emre Kız Öğrenci Yurdu İnşaatı Devam Ediyor

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, yapımı süren Taptuk Emre Kız Öğrenci Yurdu'nda çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Vali Hüseyin Aksoy, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın ile birlikte Taptuk Emre Kız Öğrenci Yurdu inşaatında incelemelerde bulundu. İnşaat alanında yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Aksoy, yurtta öğrencilere sunulacak imkanları yerinde değerlendirdi. Yapımı devam eden yurdun tamamlanmasıyla birlikte 2000 öğrenciye modern, güvenli ve konforlu bir yaşam alanı sağlanacağı bildirildi.

Öğrencilerin sadece barınma değil; sosyal, kültürel ve akademik gelişimlerine de katkı sağlanacağını vurgulayan Vali Hüseyin Aksoy, "Gençlerimizin en iyi şartlarda barınabilmesi için devletimizin bütün imkanlarını seferber ediyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi. - ESKİŞEHİR